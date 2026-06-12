Turske firme bi mogle uspostaviti proizvodne pogone integrirane u evropski lanac snabdijevanja i plasirati svoje proizvode na evropska tržišta pod povoljnim uslovima, kazao je Hristijan Mickoski

Premijer Sjeverne Makedonije pozvao turske investitore da zajedno grade budućnost Turske firme bi mogle uspostaviti proizvodne pogone integrirane u evropski lanac snabdijevanja i plasirati svoje proizvode na evropska tržišta pod povoljnim uslovima, kazao je Hristijan Mickoski

Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski pozvao je turske poslovne ljude da investiraju u njegovu zemlju, rekavši: "Vrata su otvorena, mogućnosti su stvarne i možemo zajedno graditi budućnost."

Govoreći na Poslovnom forumu Turska-Sjeverna Makedonija, koji je u petak u Istanbulu organizovao Odbor za vanjske ekonomske odnose (DEIK), Mickoski je istakao da je Turska bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Sjeverne Makedonije 1991. godine, dodajući da bi političko prijateljstvo trebalo da se pretvori u konkretnu ekonomsku saradnju.

Ističući da više od milion građana Turske ima korijene u Sjevernoj Makedoniji, Mickoski je rekao da želi da oni vide zemlju kao opipljivu priliku za budućnost.



"Malo je zemalja u svijetu koje se mogu pohvaliti tako dubokim ljudskim vezama kakve danas postoje između dvije zemlje."

Istakao je geografski položaj zemlje kao prirodne kapije koja povezuje Bliski istok, Tursku i jugoistočnu Evropu sa centralnim dijelom evropskog kontinenta.

Izjavio je da turske firme mogu uspostaviti proizvodne pogone integrirane u evropski lanac snabdijevanja i plasirati svoje proizvode na evropska tržišta pod izuzetno povoljnim uslovima.

Mickoski je naglasio da je njegova vlada provela niz reformi kako bi poboljšala poslovnu klimu, smanjila administrativne procedure i digitalizirala javne usluge.

"Moja zemlja se pojavljuje kao zemlja koja nudi stabilnost, predvidljivost i izuzetno povoljne uslove za razvoj poslovanja", rekao je.

Spomenuo je da se Sjeverna Makedonija danas rangira kao jedna od najkonkurentnijih poslovnih destinacija u regiji Zapadnog Balkana.

Napominjući da mnoge turske kompanije već uspješno posluju u raznim industrijama unutar zemlje, rekao je da će novi investitori ući u poznato okruženje sa uspostavljenim poslovnim ekosistemom.

Mickoski je naglasio da Sjeverna Makedonija ima mladu, obrazovanu radnu snagu, stabilan finansijski sistem i moderne zone tehnološkog razvoja spremne da podrže strani kapital.

Otkrio je da je vlada pripremila Nacionalnu strategiju razvoja do 2044. godine u partnerstvu s Programom UN-a za razvoj.

Strategija je identificirala 13 ključnih područja s najvećim potencijalom za rast, s ciljem transformacije zemlje u regionalno središte za proizvodnju, logistiku, moderne tehnologije i energiju.

Premijer je ustvrdio da vlada teži izgradnji ekonomije koja se takmiči kroz kvalitet, inovacije i produktivnost, a ne niske troškove.

Mickoski je pozvao turske poslovne ljude da iskoriste snažnu političku volju i dinamične ekonomske uvjete kako bi zajedno izgradili uspješnu budućnost.

"Naš cilj nije samo privlačenje investicija, naš cilj je izgradnja dugoročnog partnerstva koje će stvoriti vrijednost za oba partnera", dodao je.