Shehbaz Sharif i Mohammed bin Salman razgovarali o jačanju bilateralne saradnje i regionalnim pitanjima, a pakistanski premijer sastat će se i s turskim predsjednikom Erdoganom

Premijer Pakistana razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom u Meki Shehbaz Sharif i Mohammed bin Salman razgovarali o jačanju bilateralne saradnje i regionalnim pitanjima, a pakistanski premijer sastat će se i s turskim predsjednikom Erdoganom

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif u petak je u svetom gradu Meki započeo razgovore sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, koji obavlja i funkciju premijera Saudijske Arabije.

Sastanak je održan u palači Al-Safa, a Sharifa su pratili zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Ishaq Dar, načelnik Generalštaba vojske feldmaršal Asim Munir i ministar odbrane Khawaja Muhammad Asif, javio je Radio Pakistan.

Očekuje se da će dvojica zvaničnika razgovarati o načinima jačanja bilateralne saradnje, kao i o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Sharif je u Saudijsku Arabiju doputovao u četvrtak radi razgovora posvećenih bilateralnim odnosima i regionalnim dešavanjima. Na Međunarodnom aerodromu Kralj Abdulaziz u Džedi dočekao ga je zamjenik guvernera regije Meka, princ Saud bin Mishaal bin Abdulaziz.

Prije sastanka s prijestolonasljednikom Sharif je obavio umru u Meki.

Posjeta se održava u vrijeme kada Islamabad nastavlja diplomatske napore na posredovanju između Washingtona i Teherana.

U junu se Katar pridružio Pakistanu u posredovanju u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do potpisivanja memoranduma o razumijevanju 18. juna i pokretanja pregovora o konačnom sporazumu.

Pregovori su kasnije zaustavljeni zbog nesuglasica povezanih s pomorskom sigurnošću i slobodom plovidbe kroz Hormuški moreuz, iako su zvaničnici Irana, Omana i SAD-a nedavno ukazali na napredak u rješavanju preostalih pitanja.

Istovremeno, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan doputovao je u petak u Saudijsku Arabiju u jednodnevnu radnu posjetu.

Tokom boravka u toj zemlji Erdogan bi se trebao sastati s prestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom i premijerom Sharifom. Detalji dnevnog reda tih susreta zasad nisu objavljeni.

Posjeta dolazi sedmicu nakon što se Pakistan pridružio novoj pomorskoj koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom, čiji je cilj zaštita voda Crvenog mora od napada na trgovačke brodove koje izvode jemenski Huti, grupa koju podržava Iran.

Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su Sporazum o strateškoj uzajamnoj odbrani u septembru prošle godine.