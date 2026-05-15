Premijer Carney najavio plan da Kanada postane glavni izvor pristupačne, čiste i pouzdane energije Mark Carney i premijerka Alberte Danielle Smith potpisali sporazum o energetskoj saradnji

Kanadski premijer i premijerka Alberte potpisali su u petak historijski sporazum o naftovodu, izbjegavajući pritom osjetljivo pitanje pokreta za nezavisnost te pokrajine.

Premijer Mark Carney i premijerka Alberte Danielle Smith potpisali su sporazum u gradu Calgaryju nakon maratonskih pregovora koji traju još od ere bivšeg premijera Justina Trudeaua.

Inicijativa za hvatanje ugljika predviđa da će kompanijama koje eksploatišu naftni pijesak u Alberti do 2040. godine biti naplaćivano 130 kanadskih dolara (95 američkih dolara) po toni ugljika, u odnosu na sadašnjih 95 dolara po toni. Cijena će do 2027. godine porasti na 100 dolara po toni.

Zauzvrat za povećanje naknade, savezna vlada će odobriti novi privatno finansirani naftovod prema zapadnoj obali Britanske Kolumbije na Tihom okeanu, odakle će nafta biti transportovana na azijska tržišta. Naftovod će prenositi oko milion barela bitumena dnevno.

Carney je rekao da su azijske zemlje zainteresovane za kanadsku naftu, jer Kanadu smatraju pouzdanim izvorom.

Zauzvrat, Alberta će izgraditi cjevovod do Cold Lakea u Alberti kako bi transportovala ugljik iz 20 postrojenja za eksploataciju naftnog pijeska radi trajnog skladištenja duboko pod zemljom.

Na ceremoniji potpisivanja Smith je rekla da sporazum predstavlja "veliki korak naprijed" za Albertu i Ottawu.

Iako je zadovoljna postignutim dogovorom, sporazum će vjerovatno izazvati nezadovoljstvo dijela njene Ujedinjene konzervativne partije (UCP).

Značajan broj članova stranke želi da se Alberta odvoji od Kanade, a nedavno je 300.000 stanovnika Alberte potpisalo peticiju s tim zahtjevom.

Carney je rekao da je sporazum s vladom Alberte usmjeren na "izgradnju povjerenja u Kanadu koja funkcioniše" za sve Kanađane, uključujući i stanovnike Alberte.