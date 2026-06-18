Nakon što je predsjednik parlamenta Niko Peleshi dao riječ ministru Hoxhi kako bi govorio o dnevnom redu sjednice, poslanici PD-a su blokirali govornicu, zahtijevajući dodatne minute i da se riječ preda predsjedniku Demokratske partije

Prekinuta sjednica Skupštine Albanije, opozicioni poslanici blokirali govornicu Nakon što je predsjednik parlamenta Niko Peleshi dao riječ ministru Hoxhi kako bi govorio o dnevnom redu sjednice, poslanici PD-a su blokirali govornicu, zahtijevajući dodatne minute i da se riječ preda predsjedniku Demokratske partije

Sjednica Skupštine Albanije prekinuta je danas nekoliko puta zbog toga što su poslanici opozicione Demokratske partije (PD) blokirali govornicu, izvještava Anadolu.

Na današnjoj plenarnoj sjednici predviđeno je izlaganje ministra za Evropu i vanjske poslove Ferita Hoxhe o procesu pregovora o članstvu zemlje u Evropskoj uniji (EU), kao i razmatranje nekoliko nacrta zakona.

Nakon što je predsjednik parlamenta Niko Peleshi dao riječ ministru Hoxhi kako bi govorio o dnevnom redu sjednice, poslanici PD-a su blokirali govornicu, tražeći dodatne minute i da se riječ preda predsjedniku Demokratske partije Saliju Berishi.

Poslanici su ušli i u raspravu o protestima u Tirani koji su počeli početkom juna.

Govoreći na sjednici, Berisha je naglasio da opozicija ne može normalno nastaviti s parlamentarnim radom dok se, prema njegovim riječima, "stotine hiljada građana već 18 dana nalazi na protestima tražeći odlazak premijera Edija Rame i povratak vladavine prava".

"Nastavak s drugim temama u ovom parlamentu, bez dolaska Edija Rame kako bi podnio ostavku ili učestvovao u interpelaciji s raspravom, čin je koji je podjednako izdaja koliko i cinizam prema albanskim građanima. Nemate nikakvo pravo ignorisati stotine hiljada Albanaca koji već 18 dana drže zastavu slobode u rukama, zastavu zakona i ljudskih prava, zaštite kulturne baštine i okoliša, te žrtvuju sate i sate", izjavio je Berisha.

Tokom parlamentarne sjednice, nekoliko opozicionih poslanika držalo je transparente u znak podrške protestima.

Podsjećamo, u Albaniji se nastavljaju protesti u vezi s turističkim projektom na području Zvërneca u Okrugu Vlora, protiv gradnje u zaštićenim područjima te, prema riječima demonstranata, protiv načina upravljanja zemljom, dok je za danas najavljen 19. protest po redu.