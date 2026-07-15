Sastanak dolazi u sklopu šeste runde pregovora između dvije države, nakon pet rundi održanih u Washingtonu

Pregovori u Rimu: Liban i Izrael raspravljali o povlačenju vojske iz prvih "pilot-područja" Sastanak dolazi u sklopu šeste runde pregovora između dvije države, nakon pet rundi održanih u Washingtonu

Drugi dan libansko-izraelskih pregovora koji se održavaju u glavnom gradu Italije, Rimu, završen je u srijedu nakon rasprava o nekoliko otvorenih pitanja između dvije strane, javila je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).

Razgovori su se posebno fokusirali na pitanja vezana za dva „pilot-područja“, navodi NNA.

U ovom trenutku nisu pruženi dodatni detalji o ishodu samog sastanka.

Glavni grad Italije od utorka je domaćin šeste runde direktnih pregovora, nakon pet rundi u Washingtonu, DC, koje su rezultirale potpisivanjem okvirnog sporazuma.

Okvirni sporazum predviđa fazno povlačenje Izraela s okupirane libanske teritorije, počevši od dva „pilot-područja“.

Ranije je glasnogovornik američkog State Departmenta također potvrdio da su razgovori u Rimu bili „produktivni i održani u pozitivnoj atmosferi“.

Sporazum ne utvrđuje vremenski okvir za povlačenje i povezuje ga s preuzimanjem pune sigurnosne odgovornosti od strane libanske vojske na područjima koja izraelske snage napuste, kao i sa razoružavanjem nestatnih oružanih grupa, uz izričito navođenje libanske grupe Hezbollah.

Pregovori u Rimu dolaze u vrijeme dok Izrael nastavlja napade u Libanu, u kojima je od 2. marta poginulo najmanje 4.324 ljudi, povrijeđeno 12.223, a raseljeno više od milion osoba, prema službenim libanskim podacima.

Izrael i dalje drži pod okupacijom područja u južnom Libanu, od kojih su neka okupirana decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023–2024. godine.