Usvojeno više zakonskih prijedloga, među njima izmjene zakona o radu, ličnim kartama i plaćama inspektora u institucijama BiH

Predstavnički dom PSBiH: Prijedlog zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu upućen Kolegiju zbog izostanka entitetske većine Usvojeno više zakonskih prijedloga, među njima izmjene zakona o radu, ličnim kartama i plaćama inspektora u institucijama BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je u utorak Prijedlog zakona o Sudu Bosne i Hercegovine i Apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kojović, ali prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu te je upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Predloženim zakonom uređuju se kontinuitet postojanja Suda BiH, osnivanje i uređenje Apelacionog suda BiH kao drugostepene instance, njegova nadležnost, unutrašnja organizacija, javnost rada, finansiranje i druga pitanja značajna za funkcioniranje ove dvije pravosudne institucije.

Predlagač je obrazložio da je jedan od ključnih razloga za donošenje zakona jasno razdvajanje prvostepene od drugostepene i trećestepene sudske funkcije na nivou BiH, ističući da bi osnivanje Apelacionog suda doprinijelo većoj nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti u odlučivanju te jačanju povjerenja javnosti u pravosudni sistem.

Predstavnički dom je po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložio zastupnik Darko Babalj.

Predloženim izmjenama nastoji se otkloniti nejednak položaj zaposlenih koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora u institucijama BiH, tako što će svi inspektori ostvarivati pravo na dodatak na plaću u rasponu od 20 do 30 posto osnovne plaće, u zavisnosti od složenosti poslova, odgovornosti, rizika i posebnih uslova rada.

Zastupnici su usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH radi lakše primjene zakona i provođenja odluke Ustavnog suda BiH iz 2025. godine.

Izmjenama se svim zaposlenim roditeljima djece sa smetnjama u razvoju omogućava pravo na rad do polovine radnog vremena uz naknadu plaće pod jednakim uslovima, bez obzira na propise drugih nivoa vlasti, a preciziraju se i odredbe koje se odnose na institut plaćenog dopusta.

Usvojen je i Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, koji je predložilo Vijeće ministara BiH radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva s legislativom Evropske unije i međunarodnim sporazumima iz oblasti intelektualnog vlasništva.

Podršku zastupnika dobio je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači Saša Magazinović i Denis Zvizdić.

Zakonom se uvodi mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte po ubrzanoj proceduri uz plaćanje posebne naknade, dok standardni zakonski rok za izdavanje dokumenata ostaje nepromijenjen.

S druge strane, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim se predviđa registracija korisnika prepaid mobilnih usluga radi sprečavanja zloupotreba u izvršenju krivičnih djela, nije dobio potrebnu entitetsku većinu i upućen je Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Na usaglašavanje su, zbog istog razloga, upućeni i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH, Prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravi te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Darko Babalj na kraju sjednice najavio je kolektivni godišnji odmor za zastupnike te mogućnost održavanja još jedne sjednice krajem augusta ili početkom septembra, prije početka predizborne kampanje.