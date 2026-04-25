Posjeta uslijedila nakon putovanja u Saudijsku Arabiju gdje se sastao s prijestolonasljednikom

Predsjednik Ukrajine Zelenski doputovao u Azerbejdžan na sastanak s Aliyevom Posjeta uslijedila nakon putovanja u Saudijsku Arabiju gdje se sastao s prijestolonasljednikom

Predsjednik Ukrajine Volodymyr Zelenskyy doputovao je u subotu u Azerbejdžan kako bi se sastao sa svojim kolegom Ilhamom Aliyevom, javila je državna novinska agencija Ukrinform, pozivajući se na njegovog portparola Serhiya Nikiforova.

Dodatni detalji zasad nisu odmah bili dostupni.

Posjeta dolazi nakon njegovog putovanja u Saudijsku Arabiju, gdje se sastao s prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom.

Zelenski je na američkoj društvenoj mreži X naveo da se „strateški sigurnosni aranžman“ između dvije zemlje „aktivno“ razvija u tri ključne oblasti: izvoz ukrajinskog sigurnosnog znanja i kapaciteta u protivzračnoj odbrani, energetska saradnja i sigurnost hrane.