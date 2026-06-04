Vučić je u Tivtu, gdje učestvuje na Samitu EU – Zapadni Balkan, rekao novinarima da su takve informacije poznate već duže vrijeme i da se odnose na vođe kriminalnih grupa iz Crne Gore

Predsjednik Srbije Vučić: Kriminalni klanovi iz Crne Gore planirali moje ubistvo Vučić je u Tivtu, gdje učestvuje na Samitu EU – Zapadni Balkan, rekao novinarima da su takve informacije poznate već duže vrijeme i da se odnose na vođe kriminalnih grupa iz Crne Gore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da "nije tajna" da su kriminalni klanovi iz Crne Gore planirali njegovo ubistvo, navodeći da o tome postoje i zapisi iz komunikacije putem aplikacije Sky.

Vučić je u Tivtu, gdje učestvuje na Samitu EU – Zapadni Balkan, rekao novinarima da su takve informacije poznate već duže vrijeme i da se odnose na vođe kriminalnih grupa iz Crne Gore.

"To nije neka velika tajna. Imali ste to i u Sky zapisima, gdje su u komunikaciji tražili da neko izvrši ubistvo", kazao je Vučić.

Dodao je da problem dodatno komplikuju političke tenzije između Beograda i Podgorice, ističući da međusobne optužbe otežavaju situaciju.

"Kada postoje političke tenzije između Podgorice i Beograda, svako će reći da je kriv onaj drugi. Morali bismo biti racionalniji i pažljiviji", naveo je Vučić.

Komentarišući djelovanje kriminalnih grupa, rekao je da takve pojave postoje u svakoj zemlji.

"To je njihov posao. Nije dozvoljeno, ali morate ra“čunati da toga ima svuda", rekao je Vučić.

Povodom upozorenja Bezbjednosno-informativne agencije Srbije o mogućem sigurnosnom riziku tokom njegove posjete Crnoj Gori, Vučić je kazao da se osjeća sigurno.

"Imao sam i imam profesionalno obezbjeđenje, pripadnike jedinice Kobre", rekao je.

Dodao je da ne očekuje sigurnosne incidente tokom boravka u Crnoj Gori, ističući da vjeruje u saradnju sa domaćinima.

Vučić boravi u Crnoj Gori gdje učestvuje na Samitu EU – Zapadni Balkan, koji okuplja lidere regiona i Evropske unije.