Predsjednik Srbije: U toku pregovori s MOL-om o NIS-u, konačna odluka u narednim danima Srbija neće prihvatiti rješenja koja smatra neprihvatljivim, rekao je Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da su u toku pregovori s mađarskom kompanijom MOL o mogućem preuzimanju ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), te da se konačna odluka očekuje u narednim danima.

"Što se MOL-a tiče, u toku su razgovori s mađarskom kompanijom, baš u ovom trenutku. Čekamo naredne dane i tada ćemo donijeti konačnu odluku. Nadam se kompromisu, ako ga bude - bude, ako ga ne bude - ne bude", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

On je naveo da postoje određeni "čudni zahtjevi" u vezi s NIS-om, ali nije želio iznositi više detalja, ističući da Srbija neće prihvatiti rješenja koja smatra neprihvatljivim.

Govoreći nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe", Vučić je rekao da se nada da će pregovori biti završeni tokom naredne sedmice, podsjetivši da se rok za produženje sankcija NIS-u približava 22. maja.

"U ovakvoj kriznoj situaciji zemlja mora imati normalno funkcionisanje", naglasio je.

Dodao je da postoji nekoliko tačaka neslaganja, ali da je srpska strana spremna na kompromis, kao i, kako je rekao, mađarska i ruska strana.

Vučić je istakao da Srbija već godinu i po pokušava balansirati odnose sa svim uključenim stranama otkako su uvedene sankcije NIS-u.

"Imate priliku da to završite do 22. maja. Niste završili? Doviđenja. Ima ko će", poručio je, dodajući da će javnost biti obaviještena o ishodu pregovora.

Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine.

OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

Ruski Gaspromnjeft, koji je većinski vlasnik NIS-a, vodi pregovore s MOL-om o prodaji svog udjela.