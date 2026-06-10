Aleksandar Vučić naglasio da Srbija ostaje posvećena odgovornoj i profesionalnoj saradnji sa NATO-om, uz "puno uvažavanje vlastitih nacionalnih interesa"

Predsjednik Srbije s komandantom NATO-a za Evropu: Dijalog ključ za stabilnost regiona Aleksandar Vučić naglasio da Srbija ostaje posvećena odgovornoj i profesionalnoj saradnji sa NATO-om, uz "puno uvažavanje vlastitih nacionalnih interesa"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu nakon sastanka s komandantom Vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem, da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i sigurnosti u regionu.

Vučić je naveo da je tokom razgovora zahvalio na, kako je rekao, stabilizujućoj ulozi misije KFOR, izrazivši očekivanje da će nastaviti da doprinosi očuvanju mira.

Sagovornici su razgovarali o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu i značaju očuvanja regionalne stabilnosti, a predsjednik Srbije istakao je da je za zemlju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti uz nastavak saradnje s NATO kroz program Partnerstvo za mir.

Vučić je naglasio da Srbija ostaje posvećena odgovornoj i profesionalnoj saradnji sa Savezom, uz puno uvažavanje vlastitih nacionalnih interesa.

Tokom sastanka posebno je ukazano na važnost očuvanja mira na Kosovu, kao i na potrebu zaštite srpskog stanovništva i poštovanja međunarodnog prava, uključujući Rezoluciju 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Predsjednik Srbije podsjetio je da se navršava 27 godina od usvajanja te rezolucije, koju je ocijenio ključnim međunarodnim okvirom za uređenje sigurnosnih i civilnih prilika na Kosovu.