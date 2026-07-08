Ovaj historijski samit, koji smo ugostili u vrijeme kada je euroatlantska sigurnost na ispitu, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost, poručio Erdogan

Predsjednik Erdogan: Samit NATO-a bio je uspješan, istaknute odbrambene sposobnosti Turske Ovaj historijski samit, koji smo ugostili u vrijeme kada je euroatlantska sigurnost na ispitu, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost, poručio Erdogan

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da je samit NATO-a 2026. godine u glavnom gradu Ankari uspješno završen, opisujući ga kao historijski skup koji će pomoći u oblikovanju budućnosti Saveza u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova širom euroatlantske regije.

“Uspješno smo završili samit NATO-a koji smo po drugi put u 22 godine ugostili u našoj zemlji, a prvi put u našem glavnom gradu Ankari“, rekao je Erdogan na konferenciji za novinare nakon završetka samita.

Kazao je da je sastanak održan u ključnom trenutku za euroatlantsku sigurnost i da će imati dugoročan značaj za Savez.

“Ovaj historijski samit, koji smo ugostili u vrijeme kada je euroatlantska sigurnost na ispitu, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost“, rekao je.

Erdogan je također istaknuo vojne sposobnosti Turske i kapacitete njene odbrambene industrije, kazavši da je zemlja u ključnim oblastima ispred mnogih članica NATO-a.

“Danas smo, kada je riječ o izdvajanjima za odbranu, vojnim sposobnostima i odbrambenoj industriji koja ih podržava, daleko ispred mnogih saveznika“, rekao je Erdogan.