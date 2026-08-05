U saopštenju se navodi da "Oluja" za mnoge u Hrvatskoj predstavlja simbol pobjede u ratu, dok za veliki broj Srba simbolizira stradanje, progon i gubitak domova

Predsjednik Crne Gore: Prisustvo obilježavanju "Oluje" nije državna obaveza zvaničnika U saopštenju se navodi da "Oluja" za mnoge u Hrvatskoj predstavlja simbol pobjede u ratu, dok za veliki broj Srba simbolizira stradanje, progon i gubitak domova

Prisustvo zvaničnika Crne Gore obilježavanju vojno-policijske operacije "Oluja" u Hrvatskoj ne predstavlja državnu obavezu, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Jakova Milatovića, uz naglasak na potrebu "odmjerenog i inkluzivnog" pristupa prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

U saopštenju se navodi da "Oluja" za mnoge u Hrvatskoj predstavlja simbol pobjede u ratu, dok za veliki broj Srba simbolizira stradanje, progon i gubitak domova.

"Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu", ističe se, dodajući da se ti odnosi zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje kod dijela građana izazivaju bolna sjećanja.

Iz Kabineta su poručili da odgovorna državna politika podrazumijeva poštovanje prema svim žrtvama, bez selektivnog pristupa te očuvanje stabilnih regionalnih odnosa uz uvažavanje različitih historijskih perspektiva.

Otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj će prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice operacije "Oluja" u Kninu, prenijeli su u utorak hrvatski mediji.

Operacija "Oluja" započela je 4. augusta 1995. godine u ranim jutarnjim satima, a hrvatske snage su u roku od 84 sata preuzele kontrolu nad teritorijama koje su bile izvan nadležnosti vlasti u Zagrebu, čime su, prema hrvatskim zvaničnim stavovima, uspostavljene međunarodno priznate granice i stvoreni uslovi za kasniju mirnu reintegraciju istočne Slavonije.

Tokom operacije oslobođeno je oko 11.400 kvadratnih kilometara teritorije, što čini više od 14 posto ukupne površine Hrvatske, a u akciji je učestvovalo oko 200.000 pripadnika vojske i policije. Prema hrvatskim podacima, poginula su 242 vojnika, dok se dvije osobe vode kao nestale.

S druge strane, u Srbiji i entitetu Republika Srpska operacija se često opisuje kao najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata, a uz ovaj datum obilježava se sjećanje na egzodus srpskog stanovništva.

Prema podacima organizacija koje dokumentuju ratne žrtve, tokom i nakon operacije ubijeno je više stotina civila, dok su desetine hiljada objekata uništene. Procjenjuje se da je iz Hrvatske izbjeglo oko 200.000 građana srpske nacionalnosti, od kojih se manji dio kasnije vratio.

Podaci Srpskog narodnog vijeća navode da je više od 200.000 Srba protjerano, dok je gotovo 2.000 osoba ubijeno tokom i nakon operacije.

Pitanje "Oluje" i dalje ostaje jedno od najosjetljivijih u regionalnim odnosima, uz različita tumačenja događaja i posljedica koje su uslijedile.