Predsjednik Albanije primio šefa Evropskog vijeća Costu: Proširenje EU-a na Zapadni Balkan strateško ulaganje za mir Bajram Begaj primio je u Tirani predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu

Predsjednik Albanije Bajram Begaj izjavio je da je širenje Evropske unije (EU) na Zapadni Balkan strateško ulaganje za mir, sigurnost i stabilnost cijelog evropskog kontinenta, prenosi Anadolu.

Predsjednik Begaj primio je u utorak u Palati brigada u Tirani predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu, koji boravi u službenoj posjeti Albaniji.

U saopštenju Predsjedništva Albanije navodi se da je tokom sastanka ocijenjen "istaknuti napredak" Albanije u pregovaračkom procesu, uključujući održavanje 8. međuvladine konferencije EU - Albanija, "koja je potvrdila ispunjenje posredničkih kriterijuma za Poglavlje 1 'Osnove'".

Navodi se i da je predsednik Begaj prenio Costi riješenost Albanije da "dovrši agendu i ciljeve za zatvaranje grupe poglavlja do 2027. godine".

"Reforma u pravosuđu, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i potpuno poštovanje zajedničke spoljne i sigurnosne politike EU-a dokazuju da je Albanija pouzdan partner i voljna da bude dio evropske porodice. Proširenje EU-a na Zapadn Balkanu nije samo integracijski proces, već i strateško ulaganje u bezbjednost i stabilnost Evrope", rekao je Begaj.

Kako se navodi u saopštenju, Begaj je zahvalio predsjedniku Evropskog vijeća što je tokom mandata "dao prioritet procesu proširenja EU-a na zemlje Zapadnog Balkana".

"Albanija je zahvalna na snažnoj podršci koju Vijeće i Komisija daju Albaniji na ovom putu. Albanija će nastaviti brzim tempom i konkretnim rezultatima na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Uvjereni smo da ne radimo samo reforme prema zahtjevima EU-a već, prije svega, za naše građane", naglasio je Begaj.

Costa se sastao i sa premijerom Edijem Ramom.