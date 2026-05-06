Predsjednik Alžira Tebboune dolazi u Tursku u trodnevnu službenu posjetu Očekuje se da će alžirski i turski lideri razgovarati o bilateralnim odnosima, regionalnim dešavanjima i potpisati nove sporazume o saradnji tokom posjete koja traje do petka

Predsjednik Alžira Abdelmadjid Tebboune započet će u srijedu zvaničnu trodnevnu posjetu Turskoj na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekao je šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran.

Prvi sastanak Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou Turska - Alžir bit će održan u glavnom gradu Ankari u četvrtak kao dio Tebbouneove posjete, koja traje do petka, naveo je Duran na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Duran je rekao da će sastanak Vijeća, kojem će prisustvovati relevantni vladini ministri iz obje zemlje, sveobuhvatno razmotriti odnose sa Alžirom i razgovarati o koracima za daljnje unapređenje bilateralne saradnje.

Dodao je da će razgovori također uključivati razmjenu mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim dešavanjima.

Duran je također rekao da se tokom posjete očekuje potpisivanje nekoliko sporazuma usmjerenih na jačanje pravnog okvira bilateralnih odnosa