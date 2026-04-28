Predsjednik Švicarske doputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji

Senita Sehercehajic
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Predsjednik Švicarske Gi Parmelan doputovao je u utorak u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje ga je u Beogradu, ispred Palate Srbija, na svečanom prijemu dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja Anadolu.
Nakon dočeka, Vučić i Parmelan održali su sastanak, a potom će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija dvije zemlje.
Vučić i Parmelan prisustvovaće i potpisivanju sporazuma o švicarko-srbijanskom programu inovacija, nakon čega će dati izjave za javnost.
Švicarske federalne vlasti (EAER) saopćile su ranije da će tokom posjete Parmelana biti obilježena 110. godišnjica odnosa dvije zemlje i pokrenut novi program saradnje. Ističe se da će tokom posjete Parmelana Beogradu biti pokrenut novi program saradnje Srbije i Švicarske za period od 2026. do 2029.
Parmelan bi se trebao sastati i sa premijerom Srbije Đurom Macutom, posjetiti naučno-tehnološki park koji podržava Švicarska i sastati se sa poslovnim liderima iz obje zemlje.