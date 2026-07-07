Pozivajući se na osnivačku filozofiju NATO-a, Peter Pavel istakao da unutar Saveza postoji tendencija da jedna saveznica preuzme veliki dio troškova i odgovornosti za odbranu

Predsjednik Češke: Evropske članice NATO-a trebaju ponovo usmjeriti pažnju na vlastitu odbranu Pozivajući se na osnivačku filozofiju NATO-a, Peter Pavel istakao da unutar Saveza postoji tendencija da jedna saveznica preuzme veliki dio troškova i odgovornosti za odbranu

Češki predsjednik Peter Pavel pozvao je u utorak evropske članice NATO saveza da ponovo usmjere pažnju na vlastitu odbranu te ojačaju ne samo svoje vojne kapacitete nego i procese donošenja odluka, kao i fleksibilnost u odlučivanju.

Pavel je rekao da među saveznicima treba postojati pristup koji omogućava mirnije odnose, dodajući da je potrebno pravilno razumjeti trenutno globalno okruženje. To je izjavio govoreći na programu “Saveznici u Ankari“, održanom na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske, a organiziranom u saradnji Direkcije za komunikacije Turske, Minhenske sigurnosne konferencije i Fondacije za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA), think tanka sa sjedištem u Ankari.

Također je naglasio da bi zvaničnici prilikom komunikacije trebali ostaviti emocije po strani.

Navodeći da se Češka Republika geografski nalazi u središtu i Evropske unije i NATO-a, Pavel je rekao da mnogi ljudi u njegovoj zemlji ne osjećaju sigurnosne prijetnje neposredno.

Zbog toga je, kako je kazao, možda teže objasniti te prijetnje građanima Češke Republike, istovremeno naglašavajući da njegova zemlja stoji uz svoje saveznike.

Pavel je rekao da Češka Republika ima brojne kompanije koje djeluju u odbrambenoj industriji te istakao da postoji značajan potencijal za sveobuhvatniju saradnju s drugim evropskim zemljama.

Osvrnuvši se na osnivačku filozofiju NATO-a, Pavel je rekao da se u posljednje vrijeme unutar Saveza pojavila tendencija da jedna saveznica snosi veliki dio troškova i odgovornosti za odbranu.

Dvodnevni samit NATO-a u Ankari okuplja lidere 32 zemlje članice Saveza, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima NATO-a u pogledu izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojski i nastavku podrške Ukrajini.