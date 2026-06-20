Predsjednica skupštine tvrdi da je slučaj “zvučnog topa” mogao izazvati građanski rat u Srbiji Brnabić je optužila "određene aktere" iz Brisela za pokušaj destabilizacije Srbije

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u subotu da je slučaj navodnog “zvučnog topa” tokom protesta 15. marta prošle godine mogao dovesti do građanskog rata u zemlji, prenijeli su regionalni mediji.

Brnabić je ocijenila da je taj slučaj izazvao “bijes i gađenje” kod građana, tvrdeći da su, kako je rekla, “blokaderi” mjesec i po dana prije skupa planirali kampanju s ciljem da prikažu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao “monstruma” i izazovu građanski sukob.

Ona je tokom posjete manifestaciji “Zemun – nekada i sad” navela da su, prema njenim tvrdnjama, takve aktivnosti bile organizovane i pripremane s ciljem stvaranja podjela i produbljivanja tenzija u Srbiji.

Najavila je da će sutra održati konferenciju za novinare na kojoj će detaljnije govoriti o slučaju “zvučnog topa” i reakcijama Evropske unije.

Brnabić je također kritikovala, kako je rekla, “brzu reakciju iz Brisela” nakon objava o ovom slučaju, tvrdeći da je riječ o unaprijed pripremljenim odgovorima. U tom kontekstu spomenula je i izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Piculu, navodeći da su određeni akteri, kako je rekla, učestvovali u destabilizaciji Srbije.

Opozicija i nezavisni akteri ranije su iznosili tvrdnje o upotrebi “zvučnog topa” tokom protesta, što su predstavnici vlasti u više navrata odbacili. Prema nedavnom izvještaju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, "nisu utvrđeni dokazi da je tokom protesta korišteno zvučno oružje."