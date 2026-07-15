Predsjednica Evropske komisije stigla u Kijev na razgovore o odbrani i članstvu Ukrajine u EU Ursula von der Leyen tokom posjete će predstaviti nove inicijative u oblasti odbrane povodom Dana državnosti Ukrajine

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla je u srijedu u Kijev na razgovore o odbrambenoj saradnji, nastojanjima Ukrajine da se pridruži Evropskoj uniji i pripremama za predstojeću zimu.

“Ovo je poseban trenutak. Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah. Situacija se mijenja“, napisala je von der Leyen u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u nakon dolaska u ukrajinsku prijestolnicu.

Navela je da će objaviti nove inicijative za integraciju ukrajinske i evropske odbrambene industrije te razgovarati o procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i pripremama za zimu.

Ovo je 11. posjeta Von der Leyen Ukrajini od početka rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine.

Posjeta se poklapa s Danom državnosti Ukrajine i petim Samitom Ukrajine i zemalja jugoistočne Evrope koji se održava u Kijevu.

Prema ukrajinskim medijima, među drugim stranim liderima koji prisustvuju samitu nalaze se predsjednici Albanije, Moldavije, Rumunije i Srbije, kao i premijeri Hrvatske i Slovenije.

Nakon dolaska, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uručio je Von der Leyen Orden Evrope, navodi se u ukazu objavljenom u Uredu predsjednika Ukrajine.

Prema ukazu, ona je dobila ovo državno priznanje zbog izuzetnih ličnih zasluga u podršci strateškom putu Ukrajine ka sticanju punopravnog članstva u EU, značajnog doprinosa pomoći Ukrajini u jačanju otpornosti u zaštiti njene nezavisnosti i sigurnosti cijele Evrope, jačanju međunarodne saradnje u interesu demokratije, mira i dobrosusjedskih odnosa, kao i prijateljskih i sveobuhvatnih odnosa među narodima.