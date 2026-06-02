Ranije je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 21. maja jednoglasno usvojilo, uz amandmane usvojene na sjednici, Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026.

Predsjedništvo BiH nije usvojilo prijedlog budžeta institucija za 2026. godinu Ranije je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 21. maja jednoglasno usvojilo, uz amandmane usvojene na sjednici, Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu, saopćeno je iz ove institucije u utorak.

Članica Predsjedništva Željka Cvijanović glasala je za predloženi budžet, član Željko Komšić bio je protiv, dok je predsjedavajući Predsjedništva Denis Bećirović bio suzdržan.

Ranije je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 21. maja jednoglasno usvojilo, uz amandmane usvojene na sjednici, Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, koji je Ministarstvo finansija i trezora uputilo Predsjedništvu BiH na dalje postupanje prema Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema ranijim podacima Vijeća ministara, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH za 2026. godinu iznose 1,5805 milijardi KM, što je povećanje od oko 10 miliona KM ili jedan posto u odnosu na budžet za 2025. godinu.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga iznose 2,559 milijardi KM, što je 238,1 milion KM ili devet posto manje nego prethodne godine. Od toga se na rashode institucija odnosi 1,5805 milijardi KM, dok servisiranje vanjskog duga iznosi 978,7 miliona KM.