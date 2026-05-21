Ukrajina očekuje sporazume o slobodnoj trgovini sa Srbijom, Albanijom i BiH, rekao je Taras Kačka

Potpredsjednik Vlade Ukrajine: Evropa mora biti ujedinjena i integrisana za prevazilaženje izazova Ukrajina očekuje sporazume o slobodnoj trgovini sa Srbijom, Albanijom i BiH, rekao je Taras Kačka

Potpredsjednik Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinski predstavnik Taras Kačka izjavio je u četvrtak u Beogradu da Evropa mora biti ujedinjena i integrisana kako bi se uspješnije suočila s aktuelnim izazovima, ističući značaj jačanja regionalne i trgovinske saradnje.

Kačka, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, naglasio je da postoji obostrani interes kompanija iz Ukrajine i Srbije za potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini.

„U interesu i ukrajinskih i srpskih kompanija je da se krećemo u pravcu potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini. To je važno za regionalnu trgovinu i proširenje Ukrajine na ove regione“, rekao je Kačka nakon potpisivanja zajedničke izjave o nastavku pregovora sa ministarkom Jagodom Lazarević.

On je podsjetio da i Ukrajina i Srbija već imaju sporazume o slobodnoj trgovini s većinom evropskih zemalja, te dodao da takvi ugovori nedostaju još sa Srbijom, Albanijom i Bosnom i Hercegovinom.

Prema njegovim riječima, potpisivanje tih sporazuma doprinijelo bi formiranju jedinstvenog evropskog tržišta i jačanju regionalne saradnje i trgovinske razmjene.

Kačka je istakao i strateški značaj Dunava kao važnog transportnog i ekonomskog koridora koji može dodatno unaprijediti saradnju među zemljama kroz koje protiče.

Naglasio je da je važno da Srbija i Ukrajina maksimalno iskoriste svoje resurse kako bi unaprijedile međusobne odnose, te dodao da postoji saglasnost i na najvišem političkom nivou o potrebi jačanja saradnje.

„Važno je da koristimo regionalni potencijal i ono što nas povezuje kako bismo razvijali našu saradnju“, poručio je Kačka.