Premijer Milojko Spajić i predsjednik Francuske Emmanuel Macron na Cetinju su obilježili novu fazu bilateralnih odnosa Crne Gore i Francuske kroz potpisivanje niza sporazuma

Potpisano pet sporazuma i memoranduma o saradnji između Crne Gore i Francuske Premijer Milojko Spajić i predsjednik Francuske Emmanuel Macron na Cetinju su obilježili novu fazu bilateralnih odnosa Crne Gore i Francuske kroz potpisivanje niza sporazuma

Premijer Crne Gore Milojko Spajić i predsjednik Francuske Emmanuel Macron prisustvovali su u četvrtak na Cetinju potpisivanju više sporazuma između vlada dvije zemlje, čime je potvrđeno jačanje bilateralne saradnje u oblastima zdravstva, infrastrukture, energetike i finansija.

Spajić je ocijenio da je riječ o historijskoj posjeti francuskog predsjednika i značajnom trenutku za Crnu Goru i Evropu.

"Danas zajedno otvaramo novo poglavlje odnosa Crne Gore i Francuske", rekao je Spajić, ističući da je prošlogodišnji međuvladin sporazum pokrenuo snažan interes za saradnju.

Macron je zahvalio na prijemu i naglasio da je njegova posjeta simbolična i važna za odnose dvije zemlje, podsjećajući da je riječ o prvoj zvaničnoj posjeti jednog francuskog predsjednika Crnoj Gori.

"Crna Gora je, 20 godina nakon obnove nezavisnosti, ostvarila značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji", kazao je Macron.

On je istakao da potpisani sporazumi potvrđuju zajedničku volju za jačanjem partnerstva, posebno izdvajajući projekat izgradnje novog univerzitetskog Kliničkog centra u Podgorici, vrijednog najmanje 313 miliona eura, čiji se završetak očekuje 2031. godine.

Sporazumi obuhvataju i saradnju u oblasti razvoja infrastrukture, uključujući dionicu Jadransko-jonskog autoputa, kao i finansijsku podršku kroz drugu tranšu zajma u iznosu od 100 miliona eura za reforme u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

Potpisan je i memorandum o saradnji na promociji procesa proširenja Evropske unije, kojim se potvrđuje zajednička posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore.

Dodatno, uspostavljeno je partnerstvo u oblasti energetike usmjereno na modernizaciju elektrodistributivne mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.

Macron je naglasio i važnost borbe protiv dezinformacija kao ključnog elementa zaštite demokratskih društava, dok je fokus razgovora dvojice zvaničnika bio i na evropskoj perspektivi Crne Gore.

"Francuska ostaje uz Crnu Goru i podržava njen evropski put", poručio je Macron.

Potpisani sporazumi rezultat su strateške saradnje dvije zemlje, zasnovane na međuvladinom sporazumu iz 2025. godine.