Gradonačelnik Velikog Manchestera ulazi u utrku za Makerfield, a mogući povratak u parlament mogao bi otvoriti put izazovu za vodstvo Laburističke stranke

Potencijalni rival britanskom premijeru potvrđen kao laburistički kandidat na dopunskim izborima Gradonačelnik Velikog Manchestera ulazi u utrku za Makerfield, a mogući povratak u parlament mogao bi otvoriti put izazovu za vodstvo Laburističke stranke

Gradonačelnik Velikog Manchestera Andy Burnham, koji se smatra potencijalnim izazivačem britanskog premijera Keira Starmera, potvrđen je kao kandidat Laburističke stranke na dopunskim izborima u Makerfieldu, prema medijskim izvještajima u utorak.

Laburistička stranka je zvanično potvrdila Burnhama (56), koji je gradonačelnik Velikog Manchestera od 2017. godine, kao svog kandidata na dopunskim izborima u Makerfieldu narednog mjeseca.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je zastupnik Laburističke stranke Josh Simons prošle sedmice najavio da će podnijeti ostavku kako bi izazvao dopunske izbore i otvorio put Burnhamovom mogućem povratku u parlament.

To bi moglo otvoriti put Burnhamu da pokrene potencijalni izazov za vodstvo stranke.

Burnham prvo mora osigurati nominaciju kao lokalni kandidat Laburističke stranke, a zatim osvojiti mandat prije nego što postane podoban da izazove vodstvo stranke.

Ukoliko bude izabran u parlament, Burnham bi morao dobiti podršku 81 zastupnika Laburističke stranke, odnosno 20 posto od ukupno 403 laburistička zastupnika u parlamentu, kako bi se pokrenula utrka za šefa stranke.

Stranka Reform UK je kao svog kandidata istakla Roberta Kenyona, dok je stranka Restore Britain kandidovala Rebeccu Shepherd za dopunske izbore u Makerfieldu.

Kao aktuelni premijer i lider Laburističke stranke, Starmer bi se automatski našao na glasačkom listiću ukoliko odluči učestvovati u bilo kojoj budućoj utrci za rukovodstvo. On bi također ostao premijer tokom tog procesa.

U ponedjeljak je Starmer rekao da namjerava učestvovati na narednim općim izborima i odbacio spekulacije da mu se mandat bliži kraju.