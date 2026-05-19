Potencijalni rival britanskom premijeru potvrđen kao laburistički kandidat na dopunskim izborima

Burak Bir
19 Maj 2026•Ažuriranje: 19 Maj 2026
Gradonačelnik Velikog Manchestera Andy Burnham, koji se smatra potencijalnim izazivačem britanskog premijera Keira Starmera, potvrđen je kao kandidat Laburističke stranke na dopunskim izborima u Makerfieldu, prema medijskim izvještajima u utorak.
Laburistička stranka je zvanično potvrdila Burnhama (56), koji je gradonačelnik Velikog Manchestera od 2017. godine, kao svog kandidata na dopunskim izborima u Makerfieldu narednog mjeseca.
Ovaj potez uslijedio je nakon što je zastupnik Laburističke stranke Josh Simons prošle sedmice najavio da će podnijeti ostavku kako bi izazvao dopunske izbore i otvorio put Burnhamovom mogućem povratku u parlament.
To bi moglo otvoriti put Burnhamu da pokrene potencijalni izazov za vodstvo stranke.
Burnham prvo mora osigurati nominaciju kao lokalni kandidat Laburističke stranke, a zatim osvojiti mandat prije nego što postane podoban da izazove vodstvo stranke.
Ukoliko bude izabran u parlament, Burnham bi morao dobiti podršku 81 zastupnika Laburističke stranke, odnosno 20 posto od ukupno 403 laburistička zastupnika u parlamentu, kako bi se pokrenula utrka za šefa stranke.
Stranka Reform UK je kao svog kandidata istakla Roberta Kenyona, dok je stranka Restore Britain kandidovala Rebeccu Shepherd za dopunske izbore u Makerfieldu.
Kao aktuelni premijer i lider Laburističke stranke, Starmer bi se automatski našao na glasačkom listiću ukoliko odluči učestvovati u bilo kojoj budućoj utrci za rukovodstvo. On bi također ostao premijer tokom tog procesa.
U ponedjeljak je Starmer rekao da namjerava učestvovati na narednim općim izborima i odbacio spekulacije da mu se mandat bliži kraju.