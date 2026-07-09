Pakistanski izvori naglašavaju da su izraelska neprijateljstva u južnom Libanu ključni faktor iza neprovođenja Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada

Posrednici ostvarili nove kontakte sa SAD-om i Iranom kako bi zaustavili daljnje vojne napade Pakistanski izvori naglašavaju da su izraelska neprijateljstva u južnom Libanu ključni faktor iza neprovođenja Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada

Pakistan i Katar ostvarili su nove kontakte sa SAD-om i Iranom kako bi zaustavili daljnje vojne napade i vratili se pregovorima u skladu sa sporazumom, rekli su u četvrtak za Anadolu izvori iz pakistanske vlade.

“Pakistan, zajedno s Katarom, u kontaktu je s Washingtonom i Teheranom kako bi uvjerio dvije strane da okončaju neprijateljstva i vrate se pregovorima u skladu sa sporazumom“, rekao je izvor blizak procesu posredovanja.

Izvor je mislio na Memorandum o razumijevanju iz Islamabada (MoU), koji su prošlog mjeseca potpisali američki i iranski predsjednici, a kojim je objema stranama dato 60 dana da finaliziraju sporazum o trajnom okončanju njihovog višemjesečnog rata.

Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon novog kruga napada i uzvratnih napada dvije strane nakon iranskog raketnog napada na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je Memorandum o razumijevanju iz Islamabada završen.

Pakistan, međutim, ostaje uvjeren da će Memorandum o razumijevanju iz Islamabada ostati na snazi uprkos obnovljenim neprijateljstvima, prema navodima izvora.

“Ono što se trenutno događa nije neočekivano, jer su pitanja između dvije strane dugotrajna i veoma složena“, rekao je izvor.

“Međutim, Pakistan je uvjeren da trenutna situacija neće eskalirati u rat punih razmjera. Obje strane u potpunosti razumiju da rat punih razmjera nije u njihovom interesu “, rekao je izvor.

“Ne treba isključiti mogućnost novih okršaja u budućnosti, imajući u vidu prirodu pitanja između dvije strane“, rekao je izvor.

Prije posljednjeg kruga neprijateljstava, američki i iranski pregovarači trebali su se sastati u Islamabadu na tehničkim razgovorima za sedmicu ili dvije, prema navodima izvora.

“Situacija je sada drugačija. Prvi prioritet posrednika jeste uvjeriti obje strane da prvo obustave neprijateljstva“, rekao je izvor.

Izvor je, međutim, dodao da se Islamabad nada da će biti domaćin sljedeće runde tehničkih razgovora uskoro.

Izvori su priznali da su izraelska neprijateljstva u južnom Libanu, gdje Izrael provodi vojne operacije, ključni faktor iza neprovođenja Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.

“Iran je ustrajan u tome da će u potpunosti ponovo otvoriti Hormuški moreuz tek nakon provedbe prekida vatre i povlačenja izraelskih snaga iz južnog Libana“, rekao je izvor.

Izvori su naveli da Washington smatra kako se već riješena pitanja ne smiju preklapati s neriješenim pitanjima.