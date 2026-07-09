Poljski predsjednik imenovao ključnu sutkinju Vrhovnog suda usred nastavka pravosudnog spora

Predsjednik Poljske Karol Nawrocki u četvrtak je imenovao sutkinju Vrhovnog suda Mariju Szczepaniec za predsjednicu Odjela za profesionalnu odgovornost Vrhovnog suda, čime je izvršeno još jedno važno imenovanje u jednoj od najspornijih pravosudnih institucija u zemlji, dok spor o vladavini prava s Evropskom unijom i dalje traje.

Iz predsjedničkog ureda saopćeno je na društvenoj mreži X da je Nawrocki imenovanje potpisao 9. jula u skladu s članom 15a Zakona o Vrhovnom sudu.

Szczepaniec je izabrana među tri kandidatkinje koje su predsjedniku predložile sudije tog odjela, a imenovanje stupa na snagu odmah.

Odjel za profesionalnu odgovornost razmatra disciplinske postupke protiv sudija, tužilaca i drugih pravnih stručnjaka. Ovaj odjel zamijenio je ukinuti Disciplinski odjel 2022. godine, nakon što je najviši sud Evropske unije presudio da prethodno tijelo nije ispunjavalo standarde sudske nezavisnosti.

Međutim, novi odjel ostao je predmet kontroverzi jer su mnoge njegove sudije, uključujući Szczepaniec, imenovane nakon pravosudnih reformi uvedenih poslije 2018. godine putem restrukturiranog Nacionalnog vijeća za pravosuđe (KRS).

Ta imenovanja i dalje osporavaju aktuelna poljska vlada, brojni pravni stručnjaci i evropski sudovi, dok njihovi zagovornici tvrde da su u potpunosti ustavna i zakonita.

Očekuje se da će ovo imenovanje dodatno produbiti institucionalni sukob između predsjednika Nawrockog, kojeg podržava opozicioni blok Pravo i pravda (PiS), i vlade premijera Donalda Tuska, koja je najavila ukidanje dijela pravosudnih reformi prethodne vlasti.