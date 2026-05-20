Poljska traži pravdu za svoje državljane nakon izraelskog tretmana članova flotile za Gazu Ministar vanjskih poslova poručio je da se prema poljskim državljanima koji nisu počinili nikakav zločin ne smije ovako postupati

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski u srijedu je zatražio pravdu za poljske državljane nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio snimke izraelskog postupanja prema aktivistima pritvorenim nakon pokušaja da morskim putem stignu do Pojasa Gaze.

"Ne možete ovako postupati prema poljskim državljanima koji nisu počinili nikakav zločin", napisao je Sikorski u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

"U demokratskom svijetu ne zlostavljamo i ne likujemo nad ljudima u pritvoru", dodao je.

"Tražimo pravdu za naše državljane i posljedice za vas", poručio je Sikorski.

Komentari su uslijedili nakon što je Ben-Gvir objavio videosnimak na kojem se vidi kako su pritvoreni aktivisti vezani plastičnim vezicama i prisiljeni da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama.

Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila iz njihovog humanitarnog konvoja pomoći.