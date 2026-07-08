Predsjednik Karol Nawrocki poručio da bi mreža izgrađena u vrijeme Hladnog rata ojačala logističke kapacitete saveza i odvraćanje od Rusije

Poljska pozvala NATO da proširi mrežu naftovoda prema istočnom krilu saveza Predsjednik Karol Nawrocki poručio da bi mreža izgrađena u vrijeme Hladnog rata ojačala logističke kapacitete saveza i odvraćanje od Rusije

Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je u srijedu da bi proširenje NATO-ove infrastrukture za transport goriva prema istočnom krilu saveza trebalo postati strateški prioritet za centralnu Evropu.

Govoreći po dolasku na samit NATO-a u Ankari, Nawrocki je rekao da proširenje NATO-ove infrastrukture za transport goriva treba postati jedan od ključnih strateških prioriteta za zemlje centralne Evrope.

“Dvostruka namjena naftovoda pruža priliku za jačanje sigurnosti cijelog istočnog krila NATO-a, tako da je ovo prilika i za mene i za cijelu centralnu Evropu da ponovo otvorimo ovo pitanje“, rekao je novinarima.

Prijedlog se odnosi na proširenje postojeće NATO-ove mreže naftovoda, koja je prvobitno razvijena tokom Hladnog rata kako bi se osiguralo sigurno snabdijevanje gorivom savezničkih snaga u zapadnoj Evropi.

Vojni planeri sve češće ukazuju da bi distribucija goriva mogla predstavljati jednu od ključnih ranjivosti u slučaju velikog sukoba na istočnom krilu NATO-a.

Proširenje mreže omogućilo bi savezu da brže doprema gorivo jedinicama raspoređenim u Poljskoj i susjednim državama na prvoj liniji, čime bi se smanjila zavisnost od cestovnog i željezničkog transporta, koji bi u slučaju sukoba mogao biti izložen prekidima.

Varšava već duže vrijeme ističe da odvraćanje ne zavisi samo od dodatnih trupa i vojne opreme, već i od infrastrukture neophodne za održavanje vojnih operacija, uključujući transportne mreže, skladišta municije i zalihe goriva.

Ukoliko prijedlog bude odobren, proširenje mreže naftovoda prema istoku moglo bi postati jedan od najvećih evropskih strateških infrastrukturnih projekata, koji će zahtijevati blisku saradnju među članicama NATO-a i značajna dugoročna ulaganja.

Nawrocki je rekao da bi projekat imao i vojne i civilne koristi, opisujući ga kao infrastrukturu dvostruke namjene koja bi ojačala otpornost regiona, istovremeno podržavajući kolektivnu odbranu NATO-a.

Ova inicijativa nadovezuje se na šire napore Poljske na samitu da osigura snažnije savezničko prisustvo u centralnoj Evropi, uključujući veće stalno prisustvo američkih vojnih snaga i jačanje odbrambenih sposobnosti duž granice NATO-a s Rusijom i Bjelorusijom.