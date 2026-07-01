Sporovi su uslijedili nakon godina kontroverznih pravosudnih reformi koje je EU kritikovala zbog zabrinutosti oko nezavisnosti suda

Poljska pokrenula istragu protiv predsjednice Vrhovnog suda zbog zloupotrebe položaja Sporovi su uslijedili nakon godina kontroverznih pravosudnih reformi koje je EU kritikovala zbog zabrinutosti oko nezavisnosti suda

Poljski tužioci su u srijedu otvorili krivičnu istragu protiv prvog predsjednika Vrhovnog suda Zbigniewa Kapinskog nakon optužbi kolega sudija visokog suda da je zloupotrebio svoja ovlaštenja dok je vodio najviši sud u zemlji, objavili su poljski mediji, javlja Anadolu.

Nacionalno tužilaštvo saopćilo je da se istraga odnosi na sumnju na zloupotrebu položaja od strane javnog službenika, nakon obavještenja koje su podnijele sudije Vrhovnog suda.

Slučaj se dešava u kontekstu dugotrajnih sporova o pravosuđu u Poljskoj, nakon kontroverznih reformi koje su godinama izazivale podjele između sudija i političara, kao i kritike Evropske unije zbog zabrinutosti za nezavisnost pravosuđa.

Iako se sadašnja vlada obavezala da će poništiti aspekte reformi prethodne administracije, neslaganja unutar pravosuđa oko rukovodstva i funkcionisanja sudova su i dalje prisutna.

Tužilaštvo navodi da će istraga utvrditi da li je Kapinski prekoračio ovlaštenja ili zanemario službene dužnosti na način koji je mogao nanijeti štetu javnom interesu ili radu suda.



Optužbe je iznijela grupa sudija Vrhovnog suda, koji su optužili Kapinskog za prekoračenje svojih zakonskih ovlaštenja u upravljanju sudom. Tužioci nisu otkrili više detalja o konkretnim radnjama koje su predmet istrage.

Prema poljskom zakonu, tužioci pokreću takav postupak kada smatraju da postoji dovoljno osnova za ispitivanje da li je možda počinjeno krivično djelo.

Kapinski nije javno komentarisao istragu.