Poljska optužila SAD za političko miješanje nakon što je bivšem ministru pravde Ziobri odobrena viza Ministar vanjskih poslova izjavio je da je prenio nezadovoljstvo Poljske visokom američkom zvaničniku

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski optužio je Sjedinjene Američke Države za političko miješanje zbog odluke da bivšem ministru pravde Zbigniewu Ziobri odobre vizu, omogućivši mu putovanje u SAD uprkos krivičnim optužbama s kojima se suočava u Poljskoj.

U intervjuu za "Politico" u subotu, Sikorski je rekao da Varšava odluku o izdavanju vize smatra političkom intervencijom u unutrašnje poslove Poljske te dodao da je lično prenio nezadovoljstvo Poljske jednom visokom američkom zvaničniku. Prema njegovim riječima, Ziobro je dobio novinarsku vizu pod lažnim izgovorom i javno najavio planove za organizovanje političkih aktivnosti među poljskom dijasporom u SAD-u.

Aktuelna poljska vlada pokušava razdvojiti politička neslaganja s administracijom Donalda Trumpa od šireg strateškog odnosa s Washingtonom.

Kao ministar pravde i državni tužilac u bivšoj vladi stranke Pravo i pravda, Ziobro je postao jedan od glavnih arhitekata reforme pravosuđa u Poljskoj, koja je izazvala višegodišnji sukob s Briselom zbog zabrinutosti za vladavinu prava.

Poljsko tužilaštvo protiv njega je podiglo 26 optužbi povezanih s navodnom zloupotrebom sredstava iz Fonda pravde, državnog fonda namijenjenog podršci žrtvama kriminala, za koji tužioci tvrde da je korišten u političke svrhe. Poljske vlasti također povezuju istrage s odlukama o nabavkama, uključujući tehnologiju za nadzor koja je kasnije navodno korištena protiv opozicionih političara i novinara. Ziobro negira bilo kakvu krivicu i tvrdi da je slučaj politički motivisan.

Za vladu Donalda Tuska osiguravanje njegovog pojavljivanja pred poljskim sudom postalo je test obećanja o vraćanju odgovornosti nakon ere stranke Pravo i pravda (PiS), koja je završena 2023. godine.

Kontroverza je dodatno porasla nakon izvještaja da su visoki američki zvaničnici pomogli ubrzati proces izdavanja Ziobrine vize.

Poljska ostaje jedan od najbližih evropskih sigurnosnih partnera Amerike i nastavlja duboku vojnu integraciju kroz programe poput isporuka aviona F-35, sistema Patriot i šire saradnje na istočnom krilu NATO-a.