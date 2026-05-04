Poljska očekuje porast ilegalne trgovine oružjem kada se završi rat u Ukrajini, pokreće prekograničnu inicijativu Policija pojačava mjere protiv očekivanog porasta krijumčarenja oružja

Poljska očekuje porast ilegalne trgovine oružjem kada se završi rat između Rusije i Ukrajine i pokrenula je novu prekograničnu inicijativu usmjerenu na suzbijanje očekivanog porasta krijumčarenja oružja, objavio je u ponedjeljak TVP World, prenosi Anadolu.

"Očekuje se nagli porast ove aktivnosti u bliskoj budućnosti, posebno u kontekstu teškog i organiziranog kriminala", saopćio je Centralni istražni biro policije (CBSP).

CBSP je pokrenuo projekt pod nazivom "Trident" kako bi ojačao kapacitete za provođenje zakona u otkrivanju i borbi protiv trgovine vatrenim oružjem povezane sa sukobom u Ukrajini.

Mlađi inspektor Adam Radom iz jedinice za organizirani kriminal CBSP-a rekao je poljskom dnevniku "Rzeczpospolita" da se kraj oružanih sukoba historijski povezivao s nekontrolisanim prilivom oružja na ilegalna tržišta.

Rekao je da vlasti ozbiljno shvataju rizik od krijumčarenja vatrenog oružja i municije iz Ukrajine u susjedne zemlje i širu EU nakon rata.

Poljski zvaničnici su ranije upozoravali da bi kraj sukoba mogao ojačati organizovane kriminalne grupe uključene u trgovinu oružjem i povećati regrutaciju bivših boraca.

Očekuje se da će Litvanija, Češka Republika i Španija, kao i Ukrajina i Moldavija, učestvovati u projektu, koji će trajati oko dvije godine sa budžetom od 1,5 miliona eura (skoro 1,6 miliona dolara).

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put je proglasio ratno stanje i opštu mobilizaciju 24. februara 2022. godine, kada je počeo rat između Moskve i Kijeva, koji Rusija naziva "specijalnom vojnom operacijom".

Mjere su od tada više puta produžavane.