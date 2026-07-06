Poljska kaže da su Patriot projektili poslani Ukrajini na zahtjev NATO-a i američke vojske

Jo Harper
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Nedavna donacija poljskih Patriot presretačkih projektila Ukrajini izvršena je na zahtjev generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea i komande američkih snaga u Evropi, rekao je u ponedjeljak ministar odbrane Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Na zahtjev generalnog sekretara NATO-a i američkih snaga u Evropi, nakon konsultacija s korisničkom grupom, donesena je odluka o donaciji Patriot projektila”, rekao je Kosiniak-Kamysz novinarima u Varšavi.
Ministar je kazao da broj prenesenih projektila predstavlja samo „marginu” poljskih kapaciteta te da to neće utjecati na spremnost protivzračne odbrane zemlje.
Dodao je da je odluka bila razmotrena s uredom predsjednika i Poljskim birooom za nacionalnu sigurnost te da nijedna od tih institucija nije bila iznenađena.
Objava je uslijedila nakon kritika saveznika predsjednika Karola Nawrockog, koji su doveli u pitanje odluku vlade da Ukrajini ustupi Patriot projektile usljed nastavljenih ruskih raketnih i napada dronovima.
Kosiniak-Kamysz je također odbacio izvještaje da je Poljska prepustila svoje mjesto u redu za novu proizvodnju Patriot sistema u SAD-u Ukrajini.
„Niti smo to tražili, niti smo donijeli takvu odluku”, rekao je on.