Poljska kaže da bi mogla „oprostiti“ put slovačkog lidera u Moskvu ako se nastavi pomoć Ukrajini Varšava signalizira fleksibilnost ako Bratislava prestane blokirati paket EU podrške

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski izjavio je u srijedu da bi Varšava mogla „oprostiti“ planiranu posjetu slovačkog premijera Roberta Fica Moskvi ako Slovačka pomogne deblokirati ključni paket pomoći Evropske unije za Ukrajinu.

Govoreći na sigurnosnoj konferenciji Defence24 Days u Varšavi, Sikorski se osvrnuo na nedavne izjave Fica koje, kako je naveo, sugeriraju moguće ublažavanje stava Slovačke.

„Prije nekoliko dana sam pročitao intervju s premijerom Ficom – zapravo je zvučao vrlo pozitivno“, rekao je Sikorski, prema novinskoj agenciji TASR.

„Ako deblokira pomoć Ukrajini, ali i ode u Rusiju, možda mu možemo oprostiti“, dodao je.

Planirana posjeta Fica Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede 9. maja već je izazvala diplomatske tenzije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Poljska i baltičke države odbile su odobriti prelet slovačkom lideru, što je dovelo do preusmjeravanja leta preko Češke – potez koji su poljski mediji, uključujući Rzeczpospolitu i TVN24, protumačili kao političku poruku nezadovoljstva, a ne isključivo tehničku odluku.

U središtu spora nalazi se predloženi finansijski paket EU za Ukrajinu, vrijedan oko 90 milijardi eura (105 milijardi dolara), koji je odgođen zbog protivljenja pojedinih država članica.

Fico, koji se vratio na vlast 2023. godine, jedan je od najglasnijih kritičara vojne pomoći Kijevu i ranije je izjavio da Slovačka „neće poslati ni jedan metak“ Ukrajini.

Zajedno s bivšim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koristio je mehanizme konsenzusa u EU da uspori odluke o sankcijama i pomoći.

Ipak, nedavni signali ukazuju na moguće ublažavanje stava.

Prema izvještajima slovačkih medija, Fico je nagovijestio da neće blokirati određene finansijske mehanizme EU za Ukrajinu, posebno one u obliku kredita, a ne direktne vojne pomoći. TASR je također izvijestio o pregovorima koji imaju za cilj izbjeći potpuno blokiranje paketa.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je tokom vikenda da mu je Fico obećao da Slovačka neće stajati na putu ukrajinskim evropskim ambicijama, što predstavlja blaži ton nakon mjeseci skepticizma iz Bratislave.

Dvojica lidera sastala su se ranije ove sedmice na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, gdje se raspravljalo o paketu pomoći.

Sikorskijeve izjave sugeriraju da bi Poljska sada mogla biti spremna tolerisati ograničene diplomatske kontakte s Moskvom od strane lidera EU, pod uslovom da to ne ometa ključne politike Unije poput podrške Ukrajini.

Komentari odražavaju pragmatičniji pristup Poljske, jedne od najjačih zagovornica Ukrajine u EU od početka ruske invazije.

Poljski zvaničnici, koje citiraju agencije poput PAP-a i Onet-a, sve češće posmatraju spor kroz praktičnu, a ne moralnu prizmu, fokusirajući se na to da li Slovačka na kraju omogućava ili blokira zajedničke odluke EU.

Reakcije u Slovačkoj su podijeljene. Političari iz Ficoove stranke Smer brane posjetu Moskvi kao suverenu vanjskopolitičku odluku i dio, kako navode, uravnoteženog pristupa između Istoka i Zapada.

Opozicioni političari i liberalni mediji, međutim, kritikuju put kao politički rizičan i potencijalno štetan za položaj Slovačke u EU.