Poljska dobila garancije SAD-a: Američke trupe ostaju, moguće i dodatno jačanje vojnog prisustva Poljski zvaničnici projektuju uvjerenje da bilo kakvo smanjenje broja američkih trupa u Zapadnoj Evropi neće ići na njihov račun

Poljska je dobila uvjeravanja od Washingtona da će američke trupe ostati stacionirane u zemlji, s mogućnošću daljnjeg povećanja, rekao je u utorak za Defence24 ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, javlja Anadolu.

Kosiniak-Kamysz je rekao da Varšava "nema razloga za brigu" da bi planirano smanjenje američkih snaga u Njemačkoj oslabilo sigurnost Poljske. Ove izjave slijede nakon objave predsjednika Donalda Trumpa da će SAD povući oko 5.000 vojnika iz Njemačke, s mogućnošću daljnjeg smanjenja.

"Mjesecima smo imali garanciju da će kontingenti biti održani i da postoji mogućnost njihovog povećanja", rekao je Kosiniak-Kamysz, dodajući da su razgovori o proširenju američkog vojnog prisustva u Poljskoj u toku neovisno o odlukama koje utiču na druge evropske saveznike.

SAD trenutno ima oko 10.000 vojnika raspoređenih u Poljskoj na rotacijskoj osnovi - što je jedno od njihovih najvećih vojnih prisustava u Evropi izvan Njemačke. Poljski zvaničnici već dugo tvrde da lokacija zemlje na istočnom krilu NATO-a čini je ključnim središtem za američke i savezničke napore odvraćanja.

Kosiniak-Kamysz je prisustvo okarakterisao kao strateško i simbolično.

"Sjedinjene Američke Države danas imaju najjaču vojsku. Veoma smo ponosni što su američki vojnici stacionirani ovdje", rekao je.

Ministar je potvrdio da Poljska napreduje s planovima da se iskoristi program finansiranja odbrane Evropske unije "Sigurnosna akcija za Evropu" vrijedan 150 milijardi eura (175 milijardi dolara), osmišljen da obezbijedi kredite sa niskim kamatama za vojne nabavke, posebno od evropskih proizvođača.

Inicijativa je izazvala politički sukob u Varšavi. Predsjednik Karol Nawrocki je stavio veto na zakon koji bi formalno omogućio učešće Poljske, odražavajući šire tenzije između vlade i euroskeptičnog šefa države.

Kao odgovor, vlada se odlučila zaobići veto tako što će nastaviti putem izvršne akcije. Očekuje se da će Kosiniak-Kamysz i ministar finansija Andrzej Domanski direktno potpisati sporazum, čime će se osloboditi milijarde eura finansiranja poljskih oružanih snaga. Finalizacija sporazuma planirana je kasnije ove sedmice.

Poljska je stalno povećavala izdvajanja za odbranu i produbljivala veze s Washingtonom od pune ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Razmještaj američkih trupa - uz borbene grupe NATO-a - postao je centralni stub njene sigurnosne politike.

Dvostruki pristup Varšave - traženje i jačih američkih garancija i većeg pristupa finansiranju odbrane EU - naglašava pragmatičnu strategiju: učvršćivanje sigurnosti u transatlantskom savezu uz istovremeno jačanje evropskih kapaciteta.