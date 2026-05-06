Policijska racija protiv osumnjičenih neonacista u osam njemačkih gradova Nasilni akti neonacista - od kojih su neki vrlo mladi - u porastu su od 2024. godine, kažu vlasti

Policija je rano u srijedu pokrenula racije u nekoliko zapadnonjemačkih gradova usmjerene na osumnjičene desničarske ekstremiste, javlja Anadolu.

Prema sigurnosnim izvorima, postoji deset osumnjičenih, svi su njemački državljani. Jedan od osumnjičenih je prethodno bio u pritvoru u vezi s drugim slučajem, objavio je privatni emiter n-tv.

Prema izvještajima, operacije u osam gradova širom zapadne savezne države Sjeverna Rajna-Vestfalija bile su usmjerene protiv grupe pod nazivom Jung und Stark ("Mladi i jaki").

Njemačka obavještajna agencija, Savezni ured za zaštitu ustava, također je bila uključena u istragu.

- Porast nasilja mladih neonacista

Od 2024. godine, nasilni akti neonacista, od kojih su neki vrlo mladi su u porastu.

Savezni ured kriminalističke policije (BKA) je sredinom 2025. godine objavio: "Od otprilike sredine prošle godine, savezne i državne policijske vlasti su primijetile da su se pojavile nove omladinske grupe na krajnje desnoj sceni, koje su se prvobitno formirale u virtuelnom prostoru."

Dodaje se da ove grupe sada sve više izražavaju svoje prisustvo kroz događaje, remetilačke akcije i krivična djela.

Prema sigurnosnim krugovima, najveća od ovih desničarskih ekstremističkih grupa u to vrijeme bila je Jung und Stark, sa članstvom u rasponu od srednjeg trocifrenog broja članova.

Grupa Deutsche Jugend Voran ("Njemačka omladina naprijed") također je pod istragom. Procjenjuje se da se više od 100 ljudi navodno identificira s ovom grupom. Druga relevantna udruženja uključuju Der Stortrupp i grupu Letzte Verteidigungswelle.

Osumnjičenim članovima Letzte Verteidigungswelle trenutno se sude u Hamburgu zbog nekoliko nasilnih djela.

Njemačka policija je prošle godine zabilježila više nasilnih zločina motivisanih desničarima nego ikad od 2016. godine.

Ukupno 1.598 takvih incidenata registrovano je u Saveznom uredu kriminalističke policije za 2025. godinu zaključno s krajem januara ove godine, saopćila je prošle sedmice njemačka novinska agencija DPA, pozivajući se na odgovor vlade na parlamentarnu istragu opozicione stranke Ljevica.

U većini slučajeva, istrage su vođene zbog napada ili teškog napada.

Prema podacima, Njemačka je 2024. godine zabilježila 1.488 nasilnih zločina motiviranih desničarima, dok je 2023. godine zabilježeno 1.270 nasilnih zločina s desničarskom pozadinom.