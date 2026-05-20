Policija zaplijenila više od 30 komada oružja i samostrel iz kuća povezanih s napadačima na džamiju u San Diegu FBI saopćio da su se osumnjičeni koji su ubili troje ljudi upoznali online i gajili "mržnju prema mnogim ljudima"

Policija je u utorak saopćila da je zaplijenila više od 30 komada vatrenog oružja i jedan samostrel iz objekata povezanih s tinejdžerima koji su ubili troje ljudi u džamiji u San Diegu.

Mark Remily, specijalni agent zadužen za kancelariju FBI-ja u San Diegu, rekao je da su snage sigurnosti izvršile tri pretresa na adresama povezanim s osumnjičenima te zaplijenile brojne pištolje, puške, sačmarice, municiju, taktičku opremu i elektroniku na dvije lokacije.

"Također smo izvršili pretrese elektronskih uređaja koje su osumnjičeni imali sa sobom u vrijeme incidenta i u procesu smo pribavljanja dodatnih naloga za uređaje pronađene u vozilu koje su koristili", rekao je.

Remily je naveo da su istražitelji već pronašli pisane materijale kod osumnjičenih nakon pucnjave i da rade na pribavljanju dodatnih naloga za uređaje pronađene na mjestu događaja.

"Još pregledamo elektroniku kako bismo dobili odgovore, ali ono što mogu reći jeste da su definitivno gajili široku mržnju prema mnogim ljudima", kazao je.

Pucnjava se istražuje kao zločin iz mržnje.

Vlasti vjeruju da su se osumnjičeni, čiji identitet nije zvanično objavljen osim da imaju 17 i 18 godina, upoznali online. Do sada nisu željele precizirati koje ideologije ili uvjerenja su zastupali.

Više medija identifikovalo je osumnjičene kao Caina Clarka (17) i Caleba Vazqueza (18). Clark je pohađao srednju školu online i očekivalo se da će maturirati kasnije u maju, objavio je NBC News pozivajući se na anonimnog zvaničnika školskog distrikta.

Dodatne informacije o Vazquezu još nisu objavljene.

Policija je saopćila da su oba osumnjičena umrla od rana zadobijenih samoranjavanjem vatrenim oružjem nakon što su napali džamiju i otvorili vatru na radnika koji je uređivao okoliš nekoliko blokova dalje.

Islamski centar San Diego identifikovao je jednu od žrtava kao Amina Abdullaha, čuvara objekta koji je ubijen pokušavajući zaštititi članove zajednice "do posljednjih trenutaka".

"Policija kaže da su njegovi postupci spriječili da napad bude mnogo gori", naveo je centar u objavi na Instagramu.