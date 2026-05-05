Počeo prvi samit EU - Armenija: Jerevan produbljuje saradnju s Evropom Značajan sastanak nakon 8. samita Evropske političke zajednice u glavnom gradu Armenije

U Jerevanu je počeo prvi bilateralni samit Evropske unije i Armenije, uz učešće Ursule von der Leyen i Antonija Coste, čime se signalizira jačanje veza s EU i geopolitički zaokret Armenije usred zategnutih odnosa s Rusijom, javlja Anadolu.



Prvi ikada bilateralni samit između EU i Armenije počeo je u utorak u glavnom gradu Armenije, Jerevanu.

Ovaj značajan sastanak uslijedio je nakon 8. samita Evropske političke zajednice, na kojem je dan ranije prisustvovalo više od 40 evropskih lidera.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Vijeća EU Antonio Costa također su doputovali u Jerevan kako bi se sastali s armenskim premijerom Nikolom Pashinyanom na razgovorima koji su signalizirali duboku promjenu u političkom pejzažu regije.

"Ovaj važan samit između EU i Armenije produbit će bilateralnu saradnju, kao i označiti važno ulaganje u povećani mir, povezanost i prosperitet na Južnom Kavkazu", rekao je Costa uoči razgovora.

Ovo se dešava u trenutku kada su odnosi Armenije s Rusijom postali sve zategnutiji od 2023. godine.

Iako je i dalje članica Evroazijske ekonomske unije koju predvodi Rusija, Armenija je formalno izjavila svoju ambiciju da teži članstvu u EU i zamrznula je svoje učešće u Organizaciji Ugovora o kolektivnoj sigurnosti koju predvodi Moskva.