Glasanje će se odvijati od 21. maja do 6. juna, a vlasti su pozvale birače da poštuju procedure i rokove za slanje glasačkih listića.

Počelo glasanje poštom za parlamentarne izbore na Kosovu 7. juna Glasanje će se odvijati od 21. maja do 6. juna, a vlasti su pozvale birače da poštuju procedure i rokove za slanje glasačkih listića.

Centralna izborna komisija Kosova pokrenula je u četvrtak proces glasanja poštom za vanredne parlamentarne izbore na Kosovo zakazane za 7. juni 2026. godine, čime je građanima koji žive u inostranstvu omogućeno da ostvare svoje biračko pravo. javlja Anadolu.

Glasanje će se odvijati od 21. maja do 6. juna, a vlasti su pozvale birače da poštuju procedure i rokove za slanje glasačkih listića.

Očekuje se da će na ovim vanrednim parlamentarnim izborima glasati oko 105.000 birača iz inostranstva.

Portparol CIK-a Valmir Elezi iz Centra za brojanje i rezultate, gdje je danas služba za glasanje ove institucije pripremala posljednje pakete sa glasačkim listićima koji su poslani registrovanim biračima, objavio je da je svaki glasački paket individualan i da svaki od njih sadrži: Vodič za postupak glasanja, glasački listić, kovertu za tajnost i kovertu za povrat.

Prema CIK-u, ekonomski operater je u svakoj poštanskoj pošti postavio poseban broj za praćenje, a on je poslan registrovanim biračima, koji stalno mogu vidjeti lokaciju paketa sa glasačkim listićem.

CIK je pozvao birače da ne čekaju posljednji dan da pošalju svoj paket sa glasačkim listićem, kako bi on na vrijeme stigao u poštanski sandučić, a zatim se mogao povući i donijeti na Kosovo radi brojanja.

Za glasanje poštom izvan Kosova, CIK je operacionalizirao poštanske sandučiće u 22 zemlje, kao što su: Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Holandija, Mađarska, Italija, Kanada, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška, SAD, Albanija, Slovenija, Švedska, Turska i Švicarska. Stalni poštanski sandučić CIK-a na Kosovu je također operativan.

Glas dijaspore je od velikog značaja za konačni ishod političkih stranaka u zemlji.