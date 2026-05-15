Pregovori u četvrtak navečer završeni nakon sedam sati razgovora

Počeli sastanci drugog dana treće runde direktnih pregovora Izraela i Libana u Washingtonu Pregovori u četvrtak navečer završeni nakon sedam sati razgovora

Sastanci drugog dana treće runde direktnih pregovora između Izraela i Libana počeli su u petak u američkom State Departmentu u Washingtonu, rekao je upućeni izvor za Anadolu.

Dodatni detalji o sastanku nisu odmah bili dostupni.

Pregovori koji su počeli u četvrtak navečer završeni su nakon nekoliko sati razgovora.

Zvaničnik State Departmenta ranije je rekao za Anadolu da Sjedinjene Američke Države predstavljaju savjetnik Michael Needham, američki izaslanik za Izrael Mike Huckabee i američki ambasador u Libanu Michel Issa.

S libanske strane prisutni su ambasadorica Nada Hamadeh i specijalni izaslanik predsjednika Simon Karam.

Ambasador Yechiel Leiter, zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Yossi Draznin i visoki vojni predstavnici prisustvuju u ime Izraela.

Od 2. marta izraelski napadi u Libanu usmrtili su najmanje 2.896 ljudi, ranili više od 8.824 i raselili više od 1,6 miliona osoba, odnosno oko petine stanovništva zemlje, prema podacima libanskih zvaničnika.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre s Hezbollahom uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a kasnije produžen do 17. maja.