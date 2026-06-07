Građani Kosova po treći put izlaze na birališta u posljednjih 16 mjeseci uslijed političke krize

Počeli prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu Građani Kosova po treći put izlaze na birališta u posljednjih 16 mjeseci uslijed političke krize

Birališta na Kosovu otvorena su u nedjelju ujutro u 07:00 sati čime su počeli prijevremeni parlamentarni izbori, javlja Anadolu.

Nakon redovnih izbora 9. februara 2025. i nakon prijevremenih izbora 28. decembra 2025., ovo su treći izbori za Skupštinu Kosova u roku od 16 mjeseci, koji su uslijedili nakon nedostatka konsenzusa za glasanje za predsjednika zemlje.

Prema podacima iz biračkog spiska, ukupan broj državljana Kosova s pravom glasa u ovom izbornom procesu iznosi 2.092.174 birača.

Broj građana s pravom glasa koji glasaju na biračkim mjestima u Republici Kosovo iznosi 1.959.962 birača.

Broj građana registrovanih za glasanje izvan Kosova iznosi 132.212 birača, od čega je 100.970 registrovano za slanje glasa putem pošte izvan Kosova, 3.518 za slanje glasa poštom unutar Kosova, dok se 27.724 birača prijavilo za lično glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Izborni proces unutar zemlje odvijat će se u 949 biračkih centara sa ukupno 2.550 biračkih mjesta, od kojih je 911 centara sa 2.498 biračkih mjesta predviđeno za redovno glasanje, dok je 38 centara, po jedan u svakoj općini, sa 52 biračka mjesta namijenjeno za glasanje pod posebnim uslovima.

Na prijevremenim izborima učestvuje 21 politički subjekt sa 902 kandidata za zastupnike. Od ukupnog broja ovjerenih političkih subjekata, 17 su političke stranke, tri koalicije i jedan nezavisni kandidat.

Izbore će pratiti domaći i međunarodni posmatrači s ciljem osiguravanja regularnog, slobodnog i demokratskog procesa.

Preliminarni rezultati izbora očekuju se nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Izbori se održavaju nakon neuspjelih pokušaja postizanja političkog konsenzusa o novom predsjedniku, što je zemlju ponovo odvelo na birališta.



Ovi izbori su 11. nacionalni izbori koje je organizovala Centralna izborna komisija (CIK) od poslijeratnog perioda na Kosovu, gdje su od 11 izbora samo četiri puta održani redovni, dok je sedam puta došlo do prijevremenih izbora.