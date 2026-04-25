Počeli lokalni izbori na Zapadnoj obali i u Deir al-Balahu u Pojasu Gaze Oko 1,03 miliona birača ima pravo glasa, otvoreno 491 biračko mjesto

Lokalni izbori počeli su na okupiranoj Zapadnoj obali i u gradu Deir al-Balahu u Pojasu Gaze u subotu, saopćila je Centralna izborna komisija Palestine.

Komisija je u saopćenju navela da oko 1,03 miliona birača ima pravo glasa putem 491 biračkog centra, koji obuhvataju 1.922 biračka mjesta.

Ovo je ujedno i prvi put nakon 22 godine da se održavaju općinski izbori u Deir al-Balahu, koji je relativno jedan od najmanje razorenih gradova u enklavi tokom dvogodišnjeg izraelskog rata.

Birališta su otvorena u 7 sati po lokalnom vremenu (04:00 GMT), a zatvaraju se u 19 sati (16:00 GMT) na Zapadnoj obali, dok se u Deir al-Balah zatvaraju u 17 sati (14:00 GMT).

Izbori obuhvataju ukupno 183 općine – 90 općinskih vijeća s 3.773 kandidata, dok se za mjesta u 93 lokalna vijeća takmiči 1.358 kandidata.