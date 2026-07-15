Plenković u Kijevu: Hrvatska čvrsto stoji uz suverenitet Ukrajine Premijer Hrvatske učestvuje na obilježavanju Dana državnosti Ukrajine i 5. samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, te najavljuje novu finansijsku pomoć

Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u Kijevu, gdje učestvuje na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti, kao i na 5. samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, a tom prilikom je poručio kako njegova zemlja čvrsto podržava suverenitet Ukrajine, javlja Anadolu.

Plenković je na svom X profilu naveo da je tokom Ceremonije cvijeća odata počast svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji, braneći slobodu Ukrajine, ali i sigurnost i demokratske vrijednosti cijele Evrope.

Hrvatski premijer je istakao da je ovo njegova šesta posjeta Ukrajini od početka ruske agresije 2022. godine.

„Hrvatska od prvog dana pokazuje principijelnu solidarnost s Ukrajinom i potporu očuvanju njezina suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti“, poručio je Plenković.

On je naglasio da je u tom razdoblju Hrvatska osigurala snažnu političku, vojnu, humanitarnu, razvojnu, energetsku i finansijsku pomoć Ukrajini. U tom kontekstu, Plenković je podsjetio da je Vlada Republike Hrvatske prošle sedmice donijela odluku o osiguranju dodatnih 20 miliona eura za NATO-ovu PURL inicijativu (Paket sveobuhvatne pomoći), čime se nastavlja hrvatski doprinos međunarodnim naporima za jačanje odbrambenih sposobnosti Ukrajine.

Hrvatska s Ukrajinom također aktivno dijeli svoja specifična znanja i iskustva stečena u Domovinskom ratu. To se, prema riječima premijera, posebno odnosi na područja humanitarnog razminiranja, skrbi o veteranima, procesuiranja ratnih zločina i mirne reintegracije okupiranih teritorija. Plenković je podsjetio i da je Hrvatska do sada bila domaćin niza važnih međunarodnih konferencija posvećenih Ukrajini.