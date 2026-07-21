Plenković s Kos: Hrvatskoj posebno važan evropski put BiH, proširenje temeljiti na ispunjavanju kriterija Premijer Hrvatske razgovarao s povjerenicom EK o ubrzanju procesa proširenja EU

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak u razgovoru s povjerenicom Evropske komisije za susjedstvo i proširenje Martom Kos da je Hrvatskoj posebno važan evropski put Bosne i Hercegovine, ističući da proces proširenja mora ostati zasnovan na individualnim postignućima i ispunjavanju kriterija.

Na sastanku je razgovarano o stanju u jugoistočnoj Evropi i budućnosti politike proširenja Evropske unije, koju Hrvatska snažno podržava.

Istaknuto je da nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljniji ambijent za ubrzanje procesa proširenja, posebno u pogledu pružanja jasne evropske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Evrope.

Naglašeno je da pristup zasnovan na individualnim rezultatima i ispunjavanju kriterija mora ostati osnovni princip tokom cijelog procesa.

Plenković je poručio da Hrvatska podržava nastavak reformi u Bosni i Hercegovini koje su potrebne za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom.

„Zalažemo se i za izmjene izbornog zakonodavstva s ciljem osiguravanja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini“, rekao je Plenković.