Plenković: "Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor koji svakog dana potvrđujemo" Hrvatski premijer građanima čestitao Dan Evrope

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu povodom 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, kako je "Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor koji svakog dana potvrđujemo", javlja Anadolu.

"Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor koji svakoga dana potvrđujemo: izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama", kazao je u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Plenković se u objavi prisjetio vizije osnivača EU-a Roberta Schumana i njegove vizije kontinenta "koji nakon strahovitih ratnih razaranja i dubokih podjela, izabire mir, suradnju i zajedničku budućnost".



"Na toj je ideji nastala Europska unija kakvu danas poznajemo - projekt mira koji počiva na slobodi, demokraciji, vladavini prava i solidarnosti", kazao je, prisjetivši se i Ukrajine "koja se brani od brutalne ruske agresije već više od četiri godine te štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti".



"Europska unija nije samo institucionalni okvir, ona je u Hrvatskoj vidljiva u svakodnevnom životu – u novim školama, dječjim vrtićima i bolnicama, u cestama i mostovima, u obnovljenim zgradama i gospodarskim projektima koji razvijaju sve krajeve i podižu kvalitetu života naših građana i gospodarstvenika. To je Europa koja nije daleka, nego prisutna u stvarnim promjenama koje ljudi svakodnevno vide i osjećaju", rekao je Plenković čestitajući građanima Dan Evrope.

