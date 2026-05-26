Pirc Musar u Švicarskoj podržala nove investicije u slovenačku farmaceutsku industriju Predsjednica Slovenije u Bernu je istakla značaj ekonomske saradnje i najavila razgovore s čelnicima Novartisa, Sandoza i Rochea

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar tokom službene posjete Švicarskoj podržala je nove švicarske investicije u slovenačku farmaceutsku industriju, ističući da je upravo farmacija najjače područje saradnje između dvije zemlje, javlja Anadolu.



Tokom razgovora sa švicarskim kolegom Guyem Parmelinom u utorak potvrdila je odlične odnose između dvije zemlje i razmijenila mišljenja o aktuelnim međunarodnim pitanjima, a posebno je u prvom planu posjete bila ekonomska saradnja.

"Švicarska je jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Slovenije, a trgovinska razmjena između dvije zemlje porasla je prošle godine, kao i švicarski uvoz iz Slovenije", kazala je.

Pirc Musar je rekla da su se ona i Parmelin složili da je farmaceutska industrija najjače polje saradnje između dvije zemlje.

Stoga će drugi dan svoje posjete Švicarskoj, sutra u Baselu, posvetiti razgovorima s predstavnicima tri vodeće globalno farmaceutske kompanije: Novartis, Sandoz i Roche.