Predsjednica Slovenije poručila da se zalaže za rješenje dvije države i upozorila na političke podjele u EU i unutar Slovenije oko odnosa prema ratu u Gazi

Pirc Musar izjavila je da će uvijek stajati na strani čovječanstva i međunarodnog prava kada je riječ o Palestini Predsjednica Slovenije poručila da se zalaže za rješenje dvije države i upozorila na političke podjele u EU i unutar Slovenije oko odnosa prema ratu u Gazi

Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar izjavila je da u ratu između Izraela i Palestine ne zauzima stranu nijedne od sukobljenih strana, već da se zalaže za poštivanje međunarodnog i humanitarnog prava, naglašavajući da je njen stav na strani čovječanstva, javlja Anadolu.

"Lično, ja i mnogi državnici s kojima razgovaram nismo ni na strani Palestine ni na strani Izraela, već na strani čovječanstva, na strani međunarodnog prava, posebno humanitarnog prava", kazala je Pirc Musar u intervjuu za emisiju "Odmevi" na televiziji Slovenije.

Pirc Musar je komentarisala i odluku nove vlade da ukloni palestinsku zastavu sa zgrade Vlade Slovenije, kao i sve dublje političke podjele u Sloveniji oko vanjske politike prema Bliskom istoku.

Govoreći o situaciji u Gazi, predsjednica Slovenije je ponovila da se zalaže za rješenje dvije države, ali je upozorila da takva opcija sve više nestaje iz međunarodnih rasprava zbog, kako je navela, politike Izraela i slabljenja političke volje u dijelu međunarodne zajednice.

"Uvijek ću biti na strani međunarodnog prava, na strani čovječanstva i uvijek ću se zalagati za rješenje dvije države. Ovo polako nestaje s dnevnog reda zbog politike Izraela, koji ne želi da čak ni razgovaramo o rješenju dvije države", poručila je Pirc Musar.

Istakla je da je i međunarodna zajednica tu podijeljena.

"Ali mogu vam reći da ima mnogo više ako govorimo o članicama Ujedinjenih nacija, zemljama koje su za rješenje dvije države i na strani su čovječanstva. Čak i unutar Evropske unije, već primjećujem određeno popuštanje tvrde politike odbrane izraelskih postupaka, uključujući i na strani Njemačke", pojasnila je Pirc Musar.

Očekuje da će Evropska unija nastaviti debatu o ovoj temi.

"Ove teme koje nas dijele, govorimo o članicama Evropske unije. uzrokuju da Evropska unija ne bude politički snažan akter u ovom zagrijanom geopolitičkom prostoru", dodala je Pirc Musar.

Predsjednica Slovenije naglasila je da će i dalje insistirati na poštivanju međunarodnog prava i podršci rješenju o dvije države, uprkos političkim neslaganjima unutar zemlje i šire evropske zajednice.

U Sloveniji je prethodna vlada koju je predvodio premijer Robert Golob proglasila izraelske napade na Palestince genocidom i proglasila neke izraelske ministre personama non grata. Golobova vlada je također pozvala Evropsku uniju (EU) da uvede sankcije Izraelu.

Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je, međutim, odmah nakon stupanja na dužnost uklonila palestinsku zastavu koja je bila istaknuta na zgradi vlade tokom Golobovog mandata. Nakon ovog razvoja događaja, predsjednica Pirc Musar je podigla palestinsku zastavu na Predsjedničkoj palati.

Nova vlada je kasnije objavila da je ukinula i zabranu izvoza i uvoza oružja i vojne opreme u i iz Izraela.

Janša je također navodno sarađivao s izraelskom obavještajnom kompanijom poznatom kao "Crna kocka" prije općih izbora održanih u Sloveniji 22. marta.