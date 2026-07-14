Sjednica održana u zgradi Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Christiana Schmidta, zbog čega Louis J. Crishock nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti

PIC ponovo bez dogovora o novom visokom predstavniku u BiH, Crishock ostaje na čelu OHR-a Sjednica održana u zgradi Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Christiana Schmidta, zbog čega Louis J. Crishock nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora, prenose u utorak mediji u BiH.

Sjednica održana u zgradi Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Christiana Schmidta, zbog čega Louis J. Crishock nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.

Za sada nije poznato kada će konsultacije o imenovanju novog visokog predstavnika biti nastavljene, niti da li je tokom današnjeg sastanka došlo do približavanja stavova članica Upravnog odbora PIC-a.

OHR još nije nije zvanično saopćio zaključke sa sjednice.

Današnji sastanak uslijedio je nakon što članice PIC-a ni 30. juna nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika. Tada su kao mogući kandidati spominjani italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Troccaz, ali nijedan od njih nije dobio potrebnu podršku.

PIC je nakon tog sastanka imenovao dotadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Louisa J. Crishocka za vršioca dužnosti, dok je 14. juli bio određen kao krajnji rok za pokušaj postizanja dogovora o trajnom rješenju.

Iz OHR-a su ranije naveli da je proces izbora novog visokog predstavnika u nadležnosti Upravnog odbora PIC-a te da ne komentarišu konsultacije i moguće kandidate.

Naglašeno je da Crishock kao vršilac dužnosti ima sve ovlasti visokog predstavnika i osigurava kontinuitet provedbe civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i funkcionisanje OHR-a.

Neuspjeh današnjih razgovora ne znači nastanak pravnog ili institucionalnog vakuuma, jer Crishock ostaje na čelu OHR-a s punim ovlastima do završetka procesa imenovanja novog visokog predstavnika.

Iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ranije su saopćili da je Crishockovo imenovanje privremeno rješenje koje ne bi trebalo prerasti u trajni aranžman, uz očekivanje da bude pronađen evropski kandidat oko kojeg će sve članice PIC-a postići saglasnost.