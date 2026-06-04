PIC bez dogovora o novom visokom predstavniku u BiH Naredna sjednica očekuje se do kraja juna

Nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije, prenijeli su u četvrtak regionalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, dio članica insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih EU zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trokaza.

Tokom sjednice, kojoj je prisustvovao i Zanardi Landi, što nije bila uobičajena praksa u ranijim izborima, zaključeno je da će se nastaviti pokušaji usaglašavanja stavova kako bi novi visoki predstavnik bio imenovan do kraja mjeseca.

Izvori navode da su razlozi za razilaženje dijelom i ekonomske prirode, s obzirom na to da Sjedinjene Američke Države očekuju da novi visoki predstavnik riješi pitanje državne imovine, što bi omogućilo realizaciju projekta Južne interkonekcije.

Istovremeno, zemlje Evropske unije nastoje zadržati utjecaj kroz instituciju visokog predstavnika, koji je ključan za nadzor provedbe civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Pored pitanja izbora kandidata, otvoreno ostaje i pitanje budućih nadležnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Aktuelni visoki predstavnik Christian Schmidt ranije je podnio ostavku na tu funkciju, navodeći, kako je rekao, lične razloge ali i američki pritisak kao razlog odluke.

