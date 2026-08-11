Usvajanje zakona prvi je zakonodavni korak u okviru šireg procesa "Turska bez terorizma", a za zakon glasalo 467 od 600 zastupnika u parlamentu

Pet osnovnih pitanja o turskom zakonu o nacionalnoj solidarnosti Usvajanje zakona prvi je zakonodavni korak u okviru šireg procesa "Turska bez terorizma", a za zakon glasalo 467 od 600 zastupnika u parlamentu

Turski parlament usvojio je Zakon o jačanju nacionalne solidarnosti i društvene kohezije, što predstavlja prvi zakonodavni korak u okviru procesa "Turska bez terorizma".

Zakon je usvojen u ponedjeljak nakon približno 12 sati rasprave, a za njega je glasalo 467 zastupnika, odnosno gotovo četiri petine od ukupno 600 članova Velike narodne skupštine Turske, što ukazuje na širok politički konsenzus u vezi s procesom.

Zakon uspostavlja uslovni pravni okvir za određene istrage, krivična gonjenja i izvršenje zatvorskih kazni nakon potvrđenog raspuštanja i razoružavanja terorističke organizacije PKK/KCK i njenih povezanih struktura.

U obrazloženju zakona naglašava se da ova mjera ne predstavlja amnestiju, ne poništava presude niti ukida krivičnu odgovornost, već predstavlja ograničen i uslovan aranžman u okviru krivičnog pravosuđa i sistema izvršenja krivičnih sankcija.

1. Kada će novi mehanizam biti primjenjiv?

Usvajanje zakona u parlamentu samo po sebi ne aktivira njegove ključne pravne odredbe.

Sigurnosne institucije Turske najprije moraju utvrditi da su PKK/KCK i njene povezane strukture okončale aktivnosti i predale svo oružje i municiju pod svojom kontrolom.

Nakon toga Nacionalno vijeće sigurnosti (MGK) mora potvrditi tu procjenu, a odluka mora biti objavljena u Službenim novinama.

Tek nakon te faze osobe koje ispunjavaju uslove mogu podnijeti zahtjev za korištenje mjera predviđenih zakonom.

Zahtjevi se moraju podnijeti u pisanoj formi u roku od šest mjeseci od objave odluke MGK-a glavnom javnom tužilaštvu ili instituciji koju odredi nadzorni odbor uspostavljen zakonom.

2. Na koga i koja krivična djela se odnosi?

Zakon obuhvata krivična djela povezana s osnivanjem ili vođenjem PKK/KCK, članstvom u organizaciji, svjesnim pomaganjem organizaciji, širenjem njene propagande, počinjenjem krivičnih djela u okviru njenih aktivnosti i krivičnim djelima finansiranja terorizma počinjenim u njenu korist.

Za istrage i krivične postupke koji se odnose na djela za koja je predviđena kazna zatvora do 15 godina, postupci mogu biti odgođeni na pet godina.

Za djela za koja je predviđena kazna zatvora duža od 15 godina, doživotni zatvor ili doživotni zatvor s pooštrenim uslovima, period odgode iznosi deset godina.

Slični rokovi primjenjuju se i na izvršenje pravosnažnih zatvorskih kazni: pet godina za ukupne kazne do 15 godina i deset godina za kazne duže od 15 godina, uključujući doživotni zatvor i doživotni zatvor s pooštrenim uslovima.

Mehanizam se ne primjenjuje na namjerna ubistva počinjena u okviru aktivnosti organizacije. Također su isključena određena krivična djela počinjena prije 1. juna 2005. godine.

3. Da li je riječ o amnestiji?

U obrazloženju se izričito navodi da se ovom mjerom ne ukidaju krivične presude, ne mijenja pravna priroda krivičnih djela niti se ukida krivična odgovornost.

Umjesto toga, istrage, krivični postupci i pravosnažne presude ostaju na snazi, dok se postupci ili izvršenje kazni odgađaju pod određenim uslovima.

Ako osoba tokom perioda odgode počini novo krivično djelo povezano s terorizmom, mjera se ukida, a krivični postupak ili izvršenje kazne se nastavljaju.

Ako ne počini takvo krivično djelo, istraga ili krivični postupak na kraju se okončava odlukom o obustavi krivičnog gonjenja ili odbacivanjem postupka, dok se pravosnažna zatvorska kazna smatra izvršenom nakon isteka odgovarajućeg perioda odgode.

Zbog toga se u obrazloženju zakon opisuje kao ograničen i uslovan zakonski aranžman u oblasti krivičnog pravosuđa i sistema izvršenja krivičnih sankcija, a ne kao amnestija.

4. Ko će nadzirati provedbu?

Zakonom se uspostavlja nadzorni odbor kojim predsjedava potpredsjednik Turske.

Članovi odbora su ministri pravde, vanjskih poslova, unutrašnjih poslova i nacionalne odbrane, generalni sekretar Predsjedništva, direktor Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) i generalni sekretar Nacionalnog vijeća sigurnosti.

Odbor će pratiti provedbu zakona, periodično procjenjivati da li je organizacija u potpunosti raspuštena na osnovu izvještaja o praćenju te, kada bude potrebno, moći zatražiti dodatne pravosudne, administrativne ili zakonodavne mjere.

Također će periodično preispitivati odluke donesene u okviru ovog zakonskog mehanizma.

Parlament će zadržati nadzornu ulogu. Odbor će redovno informirati zastupnike, dok će parlamentarna Komisija za praćenje nadzirati provedbu i davati preporuke.

5. Šta slijedi?

Nakon što je parlament usvojio zakon, pažnja se sada prebacuje sa zakonodavnog procesa na provjeru i provedbu.

Ključni mehanizmi predviđeni zakonom zavise od toga da sigurnosne institucije utvrde da su PKK/KCK i njene povezane strukture okončale aktivnosti i predale oružje, nakon čega tu procjenu mora potvrditi Nacionalno vijeće sigurnosti, a njegova odluka biti objavljena u Službenim novinama.

Tek tada će postupak podnošenja zahtjeva i odredbe koje se odnose na istrage, krivična gonjenja i zatvorske kazne postati operativni.

Ovaj zakon također ne mora biti posljednja zakonodavna mjera u okviru šireg procesa. U obrazloženju se navodi da bi, u zavisnosti od novih potreba, stečenog iskustva i promijenjenih okolnosti, mogle biti predložene dodatne izmjene ili novi zakoni.