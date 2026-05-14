Pentagon otkazao raspoređivanje oklopne brigade u Poljsku Donald Trump rekao je da će smanjenja u Evropi ići dalje od Njemačke, rekavši novinarima da Washington povlači mnogo više od 5.000 vojnika

Pentagon je neočekivano otkazao raspoređivanje oklopne brigade u Poljsku, što predstavlja značajan potez u skladu s planom predsjednika Trumpa da smanji američko vojno prisustvo u Evropi, izvijestio je u četvrtak "Wall Street Journal", prenosi Anadolu.

Izvještava se da je ova odluka iznenadila neke vojne zvaničnike.

Otkazivanje je uslijedilo nakon što je Pentagon ranije ovog mjeseca najavio da će 5.000 američkih vojnika biti povučeno iz Njemačke.

Ta najava je uslijedila nakon Trumpovog gnjeva zbog kritika njemačkog kancelara Friedricha Merza na račun načina na koji Bijela kuća vodi američki rat s Iranom.

Trump je izjavio da će smanjenja u Evropi ići dalje od Njemačke, rekavši novinarima da Washington povlači "mnogo više od 5.000" vojnika i upozorivši da bi snage mogle biti povučene i iz Italije i Španije.

Prema Pentagonu, širi cilj je da evropski saveznici preuzmu veću odgovornost za konvencionalnu odbranu, omogućavajući SAD-u da smanji svoju vojnu ulogu na kontinentu.

Američki zvaničnici su rekli da je otkazano raspoređivanje 2. oklopne brigade 1. konjičke divizije, jedinice sa više od 4.000 vojnika, dio šireg preoblikovanja američkog vojnog otiska u Evropi.

Očekuje se još promjena. Iako je bilo predviđeno da brigada ide u Poljsku, neke od njenih jedinica mogle su biti stacionirane i drugdje u Evropi.

"Wall Street Journal" je prošlog mjeseca izvijestio da Trumpova administracija razmatra uklanjanje američkih trupa iz baza u nekim evropskim zemljama koje nisu podržale Washington tokom njegovog rata s Iranom.

Ipak, ovaj potez je značajan jer je Trumpova administracija održavala bliske veze s Poljskom. Trump je čak ranije ovog mjeseca sugerisao da bi neke američke trupe mogle biti prebačene iz Njemačke u Poljsku.

Vojni komandanti su već podnijeli prijedloge o tome kako provesti smanjenje od 5.000 vojnika u Njemačkoj, a mnogi su očekivali postepenu i organizovanu reviziju položaja američkih snaga u Evropi.

Umjesto toga, sekretar odbrane Pete Hegseth povukao je poteze brže nego što se očekivalo, iznenadivši mnoge u odbrambenim krugovima.

Neki vojnici i oprema iz brigade "Black Jack" već su bili na putu kada je raspoređivanje otkazano.