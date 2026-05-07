Pentagon dodijelio ugovor vrijedan 424 miliona eura kompaniji Scale AI koju podržava Meta

Pentagon je dodijelio ugovor vrijedan 500 miliona dolara (424 miliona eura) kompaniji Scale AI, koju podržava Meta, za analizu velikih količina podataka i podršku donošenju odluka u okviru nastojanja američke vojske da proširi upotrebu umjetne inteligencije, izvijestio je Bloomberg u srijedu.

Ovaj ugovor predstavlja peterostruko povećanje u odnosu na ugovor vrijedan 100 miliona dolara (84 miliona eura) koji je kompanija dobila od Pentagona u septembru 2025. godine.

Prema riječima Dana Tadrossa, koji vodi poslovanje kompanije Scale AI u javnom sektoru, Pentagon je "pomjerao granice" prvobitnog sporazuma.

"Mislim da je ovaj ugovor generalno dokaz da je Ministarstvo odbrane spremno prihvatiti ovu tehnologiju", rekao je Tadross.

Kompanija sa sjedištem u San Francisco također učestvuje u inicijativi Thunderforge Odjela za odbrambene inovacije, čiji je cilj integracija umjetne inteligencije u vojnu strategiju i operacije, kao i u sistemu domovinske odbrane Golden Dome predsjednika Donalda Trumpa.

Meta je prošle godine stekla 49 posto udjela u kompaniji.

Sporazum, potpisan s Uredom za digitalnu i umjetnu inteligenciju, spada među veće ugovore Pentagona povezane s umjetnom inteligencijom. Usklađen je sa širom strategijom ministra odbrane Pete Hegseth, predstavljenom u januarskom strateškom memorandumu, kojom se nastoji proširiti primjena umjetne inteligencije i ukloniti, kako je naveo, birokratske prepreke njenoj implementaciji.

Ranije u maju Pentagon je također zaključio sporazume s kompanijama Nvidia, Microsoft, Reflection AI i Amazon Web Services radi širenja upotrebe naprednih tehnologija umjetne inteligencije u okviru povjerljivih vojnih mreža.