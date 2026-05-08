Peking: Nema žrtava među kineskom posadom na tankeru napadnutom u Hormuškom moreuzu Peking tvrdi da brodovi napadnuti u Hormuškom moreuzu plove pod zastavom Maršalovih Ostrva usred izvještaja da je prvi kineski brod napadnut 4. maja

Peking je u petak saopćio da nije bilo žrtava među kineskom posadom na brodu napadnutom u Hormuškom moreuzu ranije ove sedmice, javlja Anadolu.

"Tanker plovi pod zastavom Maršalovih Ostrva s kineskom posadom na brodu. Brod nije prijavio nikakve žrtve među posadom", rekao je novinarima u Pekingu portparol Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

Reagovao je na izvještaj pekinške novinske kuće Caixin da je kineski tanker napadnut u Hormuškom moreuzu u ponedjeljak.

U izvještaju se tvrdilo da je to prvi takav incident, u koji je umiješan kineski brod, od početka američko-izraelskog rata s Iranom 28. februara.

"Hormuški moreuz koristi se za međunarodnu plovidbu. Kina je duboko zabrinuta što je veliki broj plovila zajedno s posadom uhvaćen u sukobu i zaglavljen u moreuzu", rekao je Lin.

U zajedničkom je interesu regionalnih zemalja i međunarodne zajednice da se nastavi nesmetan prolaz kroz ključni plovni put, dodao je Lin.

Pozivajući strane uključene u sukob da "spriječe pogoršanje" situacije, glasnogovornik je naglasio sigurnost civilnih plovila i njihove posade.

Regionalne tenzije su se pojačale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prije izbijanja rata, oko 80 posto sirove nafte koja je prolazila kroz Hormuški moreuz bilo je namijenjeno azijskim tržištima, a Kina, Indija i Japan bili su glavni uvoznici, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.